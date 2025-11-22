Piden cuatro años para un acusado de llevarse muebles y enseres por valor de 111.000 euros de un hostal que arrendó

Archivo - Entrada a los juzgados de Las Salesas.-ARCHIVO - COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión para un acusado de llevarse muebles y enseres por valor de 111.000 euros de un hostal de Entrambasaguas que había arrendado.

Según explica el ministerio público en su escrito, el implicado suscribió un contrato de alquiler de un hostal y un bar para su explotación comercial por un periodo de quince años. El establecimiento constaba de doce habitaciones y se encontraba amueblado y con toda la maquinaria necesaria para su funcionamiento.

Detalla que en el contrato se autorizó que el arrendatario llevara a cabo obras y reparaciones para el acondicionamiento integral del local por un importe de 100.000 euros.

Al poco tiempo de suscribirse el contrato, continúa, el acusado quiso rescindirlo pero al no llegar a un acuerdo con el propietario "procedió con ánimo de ilícito beneficio a llevarse los muebles, enseres, electrodomésticos y maquinarias existentes para el servicio de cocina y bar, todo ello tasado pericialmente en 111.039 euros".

El ministerio público añade que el acusado ejecutó reformas en el sistema de fontanería, albañilería, alicatado, instalación eléctrica, carpintería y otras "que no completó, dejando el establecimiento completamente destrozado e inservible para su uso comercial, provocando desperfectos tasados pericialmente en 76.076 euros".

Por ello, considera los hechos un delito de hurto y otro de daños que atribuye al acusado, para el que solicita cuatro años de prisión y 3.600 euros de multa, así como el pago de una indemnización de 111.039 por los muebles y enseres sustraídos y 76.076 euros por los daños causados.

Por su parte, la acusación particular solicita cuatro años y medio de cárcel, 36.000 euros de multa y una indemnización total de 304.804 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial comenzará el juicio por este caso este lunes, 24 de noviembre, a las 10.00 horas, y está previsto que continúe el martes 25 y miércoles 26, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.