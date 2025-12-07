Piden dos años a cuatro acusados de estafar con la compra de vacas en la feria de Torrelavega

Archivo - Mercado Ganado de Torrelavega - ARCHIVO

SANTANDER 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de dos años de cárcel a cada uno de los cuatro acusados de estafar con la compra de vacas en la feria de Torrelavega, que se celebra cada semana en el Mercado Nacional de Ganados de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2016 cuando dos intermediarios acudían al recinto para adquirir reses para una empresa, cuya administradora y apoderado también están procesados. Todos ellos serán enjuiciados el próximo mes de enero, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

De acuerdo con el escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso esta agencia, los dos primeros iban al ferial y compraban vacas para un tercero -la empresa con dos responsables igualmente imputados-.

Los intermediarios en la compra negociaban con los vendedores de ganado -los perjudicados, seis en total- y como medio de pago les entregaban un cheque o pagaré de la empresa, supuestamente firmado por el apoderado, que en principio era quien hacía el encargo.

Al cabo de unos días, tras la fecha de vencimiento de los pagarés, el banco los devolvía por falta de fondos en la cuenta.

Con este proceder adquirieron, el 10 de febrero, una novilla por 1.455 euros y dos vacas por 1.307 y 1.068 euros; el día 17, una vaca al precio de 1.299 euros y otra valorada en 1.137; y el 24 una vaca por 1.401 euros y una última por 1.422.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito continuado de estafa, que imputa a los acusados como coautores, y para cada uno de los cuales pide una pena de dos años de prisión y el pago de las costas procesales.

Asimismo, reclama que indemnicen de forma conjunta y solidaria a los perjudicados en las cantidades estafadas, y ha interesado además la apertura de juicio oral, que se celebrará a finales del mes que viene.