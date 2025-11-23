Piden nueve años y ocho meses para cinco acusados de robar, golpear y abandonar en una carretera a un hombre

SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de nueve años y ochos meses de cárcel para cinco acusados de robar en una vivienda, amordazar y llevar contra su voluntad a su ocupante y dejarle abandonado en ropa interior en una carretera. Además, pide para dos mujeres dos años y cinco meses en calidad de cómplices.

Explica el ministerio público que dos de los implicados tenían arrendada una habitación a un hombre y a su pareja. Tras haberle conminado en varias ocasiones a que la abandonara, los cinco acusados, puestos de acuerdo y con la intención de que aquel saliera de allí, "accedieron al interior abalanzándose contra él y comenzando a propinarle numerosos golpes".

A continuación, señala que le ataron con cuerdas las piernas y las manos y le colocaron una cinta adhesiva en la boca "para impedir que gritara, no dejando, mientras, de golpearle".

Tras inmovilizarle, los cinco hombres en compañía de las dos mujeres también acusadas, "que habían presenciado la escena anterior, se dispusieron a sacar los enseres personales, mobiliario, dinero y numerosos efectos" propiedad de la víctima.

Después, salieron de allí en dos furgonetas. En una llevaron consigo los enseres y en la otra al hombre maniatado, al que siguieron propinando golpes y amenazas para que no gritase.

Finalmente, cortaron las cuerdas que ataban al hombre y le arrojaron a una carretera, donde quedó abandonado en ropa interior, junto con parte de sus enseres. Otra parte de los efectos fue arrojada a un contenedor y algunos objetos se los quedaron los acusados.

El ministerio público considera a los cinco hombres acusados autores de un delito de robo con violencia en casa habitada, otro de coacciones y un tercero de lesiones. Además, acusa a las dos mujeres de ser autoras de los dos primeros delitos en calidad de cómplices.

Por ello, las penas solicitadas para los cinco hombres ascienden a nueve años y ocho meses de prisión, mientras que las penas pedidas para las dos mujeres como cómplices suman dos años y cinco meses de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzgará este caso este martes, 25 de noviembre, a las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

AUDIENCIA PRELIMINAR

Por otra parte, ese mismo día, a las 9.45 horas, la Sección Tercera celebrará una audiencia preliminar sobre un delito de tráfico de drogas por el cual se solicita a un acusado una pena de prisión de cuatro años y 10.000 euros de multa.

En concreto, la Fiscalía explica que al menos en seis fechas distintas el acusado se dedicó a la venta de cocaína al menudeo en el interior de un salón de juegos de Castro Urdiales.

En la entrada y registro que se llevó a cabo en su domicilio, se encontró droga y útiles para la preparación de la misma, así como 54.000 euros procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes.

Entiende el ministerio público que es autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.