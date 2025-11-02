Piden seis años para una acusada de apropiarse más de 271.000 euros de la empresa en la que era administrativa

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide una pena de cárcel de seis años para una acusada de apropiación indebida por transferir más de 271.000 euros de una mercantil a sus cuentas durante dos años, cuando ejercía de administrativa de la misma, y una indemnización en la cantidad sustraída.

Según el escrito de calificación del ministerio público, la mujer --que realizaba gestiones relacionadas con la actividad bancaria, como transferencias y órdenes de pago-- actuó "aprovechándose de dichas funciones y de la confianza que el dueño había depositado en ella".

Así, "con el fin de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial y en perjuicio de la empresa", desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2020, realizó transferencias y órdenes de pago a la cuenta de la que eran titulares ella y su pareja --sin que conste que éste tuviese intervención en los hechos--, y también a otra cuenta de una mercantil de ambos y de la que ella aparecía como administradora única.

La auditoría realizada estimó que la acusada efectuó 37 operaciones y el importe total sustraído asciende a 271.284 euros.

Los hechos no fueron detectados hasta que otra persona sustituyó a la acusada, que estaba de baja laboral, y "comenzó a observar irregularidades en los movimientos bancarios".

Entonces, la acusada "no dudó en reconocerlos, procediendo a firmar un documento de reconocimiento de los mismos con compromiso de devolver lo sustraído", señala la Fiscalía.

A su juicio, los hechos constituyen un delito de apropiación indebida merecedor de seis años de prisión y 9.000 euros de multa. Además, deberá indemnizar a la mercantil en la cantidad sustraída.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la empresa entiende que la acusada es autora de dos delitos: uno continuado de estafa y otro continuado de falsedad en documento mercantil, merecedores de cinco años y medio de prisión y 6.000 euros de multa. También reclama una indemnización por el importe de lo sustraído.

Mientras, la defensa considera que no es autora de delito alguno y pide la libre absolución.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzgará este caso este miércoles, 5 de noviembre, a las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.