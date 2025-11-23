Piden trece años y tres meses para un acusado de agresión sexual a su pareja y de apropiación indebida de 5.800 euros

Archivo - Juzgados de las Salesas en Santander.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebrará el miércoles 26 de noviembre un juicio contra un hombre acusado de agresión sexual a su pareja y de apropiación indebida de dinero --5.800 euros-- por el que la acusación particular, que ejerce la mujer, pide trece años y tres meses de prisión.

Por su parte, la Fiscalía considera que las relaciones sexuales fueron consentidas, por lo que no ve delito.

Según la acusación particular, ambos se encontraban en la vivienda en la que residían cuando el hombre "intentó de forma insistente mantener relaciones sexuales con su pareja".

Ante la negativa de ella en varias ocasiones, el acusado "se fue poniendo en una actitud más insistente hasta que finalmente, una vez en la cama, comenzó a tocarla y, de forma más violenta, le arrancó los corchetes de un body interior".

Luego fue "obligándola, con el propio peso de su cuerpo y su insistencia, mientras ella se resistía, a mantener relaciones sexuales con penetración vaginal y sexo oral".

Señala que la mujer "estaba debilitada y cansada por el consumo previo de bebidas alcohólicas, cannabis y diazepam".

Por otro lado, el escrito de acusación señala que el acusado guardaba 5.800 euros de la mujer porque ella no tenía cuenta corriente. Entonces, a la mañana siguiente de los hechos, ella le envió un mensaje solicitando su dinero, pero él respondió que no lo haría.

Por todo ello, considera al acusado autor de un delito de agresión sexual y otro de apropiación indebida, por los que solicita trece años y tres meses de prisión, quince años de alejamiento y dos años de prohibición de comunicar con ella.

En concepto de responsabilidad civil, pide la acusación particular 8.000 euros de indemnización para la mujer por el daño moral que el acusado le ha causado.

Mientras que la Fiscalía señala en su escrito de calificación que "mantuvieron relaciones sexuales consentidas por ambos", por lo que los hechos no constituyen infracción penal.

El juicio por este caso comenzará a las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.