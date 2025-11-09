Piden tres años y medio para un acusado de traficar con cannabis y speed

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita tres años y medio de prisión para un acusado de traficar con drogas, en concreto con cannabis y speed.

Según explica en su escrito de calificación el ministerio público, en un registro efectuado en la vivienda del hombre, se encontraron tres básculas de precisión, un triturador de marihuana, dos bolsas transparentes de cannabis que contenían 69 gramos, y otras dos bolsas con 346 gramos de speed, droga valorada en 513 y 12.673 euros, respectivamente.

Además, señala que el implicado presenta trastorno psicótico crónico por el consumo de drogas y que en el momento de los hechos tenía afectadas de manera moderada sus capacidades "intelectivas y volitivas".

La pena solicitada por la Fiscalía para el acusado, como autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño con la concurrencia de la circunstancia atenuante de toxicomanía, asciende a tres años y medio de prisión y 14.000 euros de multa.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este caso el jueves 13 de noviembre, a las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Por otra parte, este martes 11 la Sección Tercera celebrará una audiencia preliminar por otro delito de tráfico de drogas por el que se piden cuatro años de prisión y 20.000 euros de multa a un hombre que fue interceptado en la estación de autobuses de Torrelavega con cocaína que pretendía transportar hasta Madrid en 16 bellotas, valorada en 13.400 euros.