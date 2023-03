Piña cree que pese al "fiasco" de los trenes hay que "fiarse" del MITMA: "Entiendo que haya dudas pero debemos fiarnos"

El PP espera que cuando Piña sea "concejal en la oposición" de Santander tenga "más de interés" que el mostrado con el contrato de los trenes



SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Transportes del Gobierno de Cantabria, Felipe Piña (PRC), cree que, pese al "fiasco" y la "chapuza" de los trenes de Cercanías que no se adaptaban a los túneles, hay que "fiarse" de los compromisos que ha asumido el Ministerio sobre este contrato y en materia de inversiones ferroviarias y que no son solo "palabras" sino que están "rubricados" en un protocolo.

"Entiendo que haya dudas y suspicacias, pero ahora entiendo también que debemos fiarnos de ellos", ha afirmado este jueves Piña durante su comparecencia en comisión parlamentaria para, entre otros asuntos, dar cuenta del seguimiento hecho desde la Dirección General de Transportes del contrato que se adjudicó en junio de 2020 para la construcción de los trenes de Cercanías para Cantabria y Asturias.

Estas palabras de Piña han sido criticadas desde la oposición. "Nos han engañado durante cuatro años; en Cantabria nadie se ha molestado en pedir que se acelerara todo el procedimiento con el fin de tener los trenes aquí cuanto antes pero hay debemos fiarnos de ellos. Eso es lo que usted ha venido a decirnos: Pase lo que pase debemos de fiarnos de los Sánchez --el presidente, Pedro Sánchez y la ministra Raquel Sánchez--", le ha replicado el portavoz del PP, Íñigo Fernández.

Frente a las críticas de la oposición por estas palabras, Piña ha insistido en que cree que "hay que pensar en positivo y fiarse de las personas". "Yo me fío de las personas, lo de 'piensa mal y acertarás' no va conmigo", ha respondido el director general de Transportes, por lo que ha confiado en el cumplimiento de los compromisos del MITMA y en las inversiones en materia ferroviaria, que superan los 1.000 millones de euros, 300 ya licitados y algunos en ejecución.

Durante su comparecencia, Piña, que también es candidato del PRC ha a la Alcaldía de Santander, ha insistido en que la problemática que existía con este contrato se "ocultó" al Gobierno de Cantabria y de la que tuvieron conocimiento a raíz de las noticias de los medios de comunicación y es que, según ha aclarado, el Ejecutivo regional no participó ni en la licitación ni en la adjudicación del contrato de los trenes porque "no tiene competencias", que son del Estado.

Además, ha asegurado que, en todas las conversaciones mantenidas por miembros del Gobierno o del PRC, como el diputado José María Mazón o el senador autonómico José Miguel Fernández Viadero, con ADIF o Renfe siempre se les trasladó que "todo estaba en orden" e iba "bien".

También ha señalado que en ninguna de las 18 reuniones en la Comisión de Directores Generales de Transporte del Estado y las comunidades autónomas a las que fue convocado --participó en todas menos en dos, que fue sustituido por el secretario general-- se abordó este asunto y tampoco en las ocho sectoriales de Transporte en las que ha estado, lo mismo que tampoco lo hicieron Renfe ni Adif en el seno del Grupo de Trabajo sobre la Red Ferroviaria de Cantabria creado en agosto de 2017 por el Gobierno.

A PARTIR DE AHORA, CONTROL "EXHAUSTIVO" DEL CONTRATO Y LOS COMPROMISOS

Piña ha reconocido que la "chapuza" ha sido "muy grave", aunque cree que se "ha magnificado" y se han dicho "falacias" sobre el asunto. Además, ha puesto en valor que, tras lo ocurrido, el "enérgico" presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y su homólogo asturiano, Adrián Barbón (PSOE), lograron la firma de un "importante protocolo de actuaciones" y también un órgano de control del contrato de los trenes de Cercanías y del resto de acuerdos firmados".

A su juicio, esto va a ser "un hecho diferenciador" que permitirá al Gobierno hacer un control y un seguimiento "exhaustivo" del contrato. "Hasta ahora nosotros tampoco disponíamos de información pormenorizada y no podíamos compartirla".

Aunque por ahora se está a la espera de que el Gobierno de España anuncie quién va a ser el nuevo comisionado y que se les convoque a la próxima reunión, Piña entiende que la relación "va a dar un paso de gigante con este protocolo". "Hemos cambiado a los interlocutores que nos ocultaron la información, que no actuaron con responsabilidad y vamos a tener una relación diferente, de tú a tú".

Así, prevén lograr un seguimiento real, con plazos para la entrega de los primeros trenes y un calendario en que todas las unidades se vayan ejecutando y entregando y, mientras tanto, se extenderá la gratuidad a los usuarios del servicio hasta que se entregue "el último tren", para lo cual habrá una aportación anual del Gobierno de España de 5 millones.

Además, Piña ha garantizado que la intención del Gobierno de Cantabria es informar de cada reunión a la Mesa del Ferrocarril "con la máxima transparencia y diligencia".

La oposición (PP, Cs y Vox) han denunciado la falta de seguimiento que, a su juicio, ha mostrado el Gobierno regional de este contrato, centrándose principalmente en Revilla y en Piña, y ha lamentado que en Cantabria "nadie" haya asumido responsabilidades por la "chapuza".

"En Renfe ha habido dimisiones, en la Secretaría de Estado de Infraestructuras Ferroviarias ha habido dimisiones aquí nadie", ha apostillado el portavoz del PP, Íñigo Fernández.

ALUSIONES A LA CONDICIÓN DE PIÑA COMO CANDIDATO DEL PRC A LA ALCALDÍA

Ha opinado que Piña "no hizo su trabajo" al no hacer seguimiento de un "asunto tan importante" y "no molestarse en preguntar" en ninguna de las reuniones con el Ministerio en las que ha participado. "En este tema no ha estado a la altura", le ha reprochado.

Además, haciendo alusión a la condición de Piña como candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, ha afirmado que "espera que como concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Santander se tome un poco más de interés por los temas". "Creo que ello le va a evitar tragos como el de hoy. A nadie le gusta venir a dar cuenta de un fracaso en la gestión en el trabajo de uno", ha afirmado.

Como réplica, Piña le ha respondido que "no sabe si va a ser concejal en la oposición, en el gobierno, alcalde de Santander o director general de Transportes".

"No estoy pensando en el futuro como veo que usted hace", ha dicho el regionalista, quien cree que puede ser que sea por su condición de candidato del PRC a la Alcaldía por lo que se le hace comparecer para hablar de un asunto "sobre el que no tiene ninguna competencia ni responsabilidad".

Por su parte, el portavoz de Cs, Félix Álvarez, no entiende que el Gobierno de Cantabria ni su presidente --que con los "antecedentes" de incumplimientos en materia ferroviaria por parte del Gobierno de España tendría que estar "más mosqueado que Don Quijote en un parque eólico", ha dicho-- no estuviera encima del contrato de los trenes para que el Ejecutivo "no se la volviera a liar".

Así, ha afirmado que la "dejadez" mostrada por el Gobierno de Cantabria la tengan que pagar los usuarios de los trenes, que tendrán que esperar al menos hasta 2026 para contar con los nuevos trenes. "Son el Gobierno del pasaba por aquí", ha censurado.