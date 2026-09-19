Piña exige explicaciones sobre la piscina olímpica cubierta prometida por Igual como "proyecto estrella"

Piña exige el "reembolso inmediato" de tasas a los opositores afectados por la suspensión de las plazas de auxiliar - PRC

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PRC en Santander, Felipe Piña, ha exigido explicaciones a la alcaldesa, Gema Igual (PP), sobre los avances en el proyecto de construcción de una piscina olímpica cubierta, tal y como anunció como "proyecto estrella" en materia deportiva durante su campaña electoral.

En un comunicado, el edil ha criticado la falta de información y "avances tangibles" sobre esta infraestructura que fue incluido en el programa electoral con el que Igual aspiró a la Alcaldía en 2023 y que se abordó como "prioridad".

Por ello, los regionalistas pedirán al equipo de Gobierno en el Pleno de este mes que aclare si la promesa electoral ha pasado "de ser un compromiso firme a un anuncio incumplido".

En este sentido, ha explicado que preguntarán qué iniciativas, mociones o proposiciones concretas se han registrado formalmente en el Parlamento de Cantabria o en el Pleno municipal para coordinar el desarrollo de la obra y si existe o se ha presentado ya algún convenio marco de cooperación o plan de cofinanciación entre la Consejería de Deporte y el Ayuntamiento de Santander para asumir los costes de redacción y ejecución del proyecto.

También quieren conocer si se ha incluido una partida consignada específicamente para los estudios de viabilidad, el diseño o la construcción de esta instalación, tanto en el Presupuesto regional como en el del Consistorio y si se ha remitido a la Consejería algún anteproyecto, memoria técnica o plan de necesidades formalmente aprobado.

Asimismo, desde el PRC preguntarán si algún responsable político ha comparecido en las comisiones de Deporte de ambas administraciones para dar cuenta de la situación y si se ha acordado la cesión de parcelas municipales o la modificación puntual del planeamiento para albergar una infraestructura de tales dimensiones.

Para finalizar, Piña ha reclamado saber qué justificación ofrecerá la regidora a los vecinos de Santander y al sector deportivo ante la "inacción" que rodea a su "propuesta estrella".