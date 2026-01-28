El pintor Faustino Cuevas protagoniza este año el proyecto 'Homenaje en vida'

Jesús Mazón, Eva Guillermina Fernández y Faustino Cuevas recorren la exposición - EUROPA PRESS

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pintor cántabro Faustino Cuevas (Cabezón de la Sal, 1948) ha sido el artista elegido para protagonizar en 2026 el proyecto 'Homenaje en vida', que busca visibilidad la riqueza y diversidad de los grandes creadores de Cantabria y que reciban en vida el reconocimiento institucional y social a su trayectoria profesional.

A través del proyecto, puesto en marcha en 2020, su obra se podrá ver en diversos espacios de la región como Santander --donde arrancará el 3 de febrero en la Biblioteca Central--, Cabezón de la Sal y Laredo, además de Madrid, en la que concluirá, con el fin de poner en valor su aportación artística y su estrecha vinculación con la vida cultural cántabra.

La exposición recoge alrededor de 90 piezas pictóricas del artista desde el inicio de su carrera en los años 70 hasta la actualidad, y transita por ocho etapas en las que trabaja temas diferentes.

De este modo, la temprana está dedicada a los paisajes, mientras otras, por ejemplo, reivindican el derecho a una muerte digna en homenaje a una chica francesa que pedía la eutanasia, o son un alegato en contra de políticos y banqueros. También está su último trabajo, titulado 'A Gregorio Samsa' (2023-2025), surgido tras la lectura del libro 'La Metamorfosis' de Kafka.

Así lo ha detallado este miércoles el propio Cuevas en la presentación de la muestra en la que ha estado acompañado por la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, y el comisario de la exposición Jesús Mazón y que ha tenido lugar en la Biblioteca Central.

El autor ha explicado que, tras sus comienzos con la figuración, ha ido encontrado diversas motivaciones "especiales" para desarrollar cada tipo de obra, dando como resultado diversas series.

Por su parte, la directora general de Cultura ha destacado que el público podrá encontrar una obra "muy personal" de Cuevas, que invita a una "profunda" reflexión sobre "el tiempo, el espacio y la memoria", así como a "la materia, el gesto y la emoción", a través de la que contemplará la evolución del artista.

Y Mazón ha puesto en valor que se trata de un pintor que se encuentra en una "perpetua búsqueda", que no se conforma con un estilo pictórico, sino que "siempre pretende dar un paso hacia adelante".

Además, ha destacado que Cuevas es el séptimo artista homenajeado del proyecto que se inició con Pedro Sobrado y ha continuado con nombres como Gloria Torner, José Ramón Sánchez, Roberto Orallo, Indalecio Sobrino y Agustín de Celis.

'Homenaje en vida' es una proyecto liderado por Mazón que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

LA OBRA DE FAUSTINO CUEVAS

La pintura de Cuevas nace del oficio y del hábito diario, del contacto con su entorno vital, la luz cambiante de Cantabria, el paisaje cercano, el silencio del estudio y la práctica constante, y una mirada que ha sabido transformar lo cotidiano en reflexión y presencia plástica.

Alejado de modas y discursos grandilocuentes, ha construido a lo largo de décadas una obra "honesta, austera y profundamente personal", en la que cada trazo actúa como memoria y cada color como una emoción contenida.

Desde sus primeras exposiciones en Torrelavega y Santander, hasta su prolongada labor como docente en Cabezón de la Sal, vida y obra se entrelazan en una práctica "constante, reflexiva y generoso", marcada por la transmisión del conocimiento y el compromiso con la pintura.