La planificación eléctrica contempla la repotenciación de la Pasiega y una subestación eléctrica de 400kV en Piélagos

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, se ha reunido este lunes en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y representantes de Red Eléctrica (REE) - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, se ha reunido este lunes en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y representantes de Red Eléctrica (REE), dentro de la ronda de encuentros que está manteniendo estos días el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) con las comunidades autónomas para analizar las alegaciones a la planificación eléctrica con horizonte 2030 en tramitación.

Según ha informado el Gobierno, la nueva planificación contemplará la repotenciación de la subestación eléctrica de la Pasiega con una posición adicional, como había solicitado el Gobierno de Cantabria en las alegaciones presentadas, lo que garantiza poder desarrollar los proyectos industriales de elevado consumo eléctrico y de gran impacto económico en el centro logístico de la Pasiega.

Además, recoge la construcción de una nueva subestación eléctrica en Piélagos de 400 kV, para la que puede iniciarse su tramitación administrativa. Esto comporta "un hito muy importante para Cantabria y refuerza todavía más los proyectos de gran consumo eléctrico", ha destacado el Ejecutivo.

Por otro lado, igualmente se repotencia la nueva subestación eléctrica Cantabria Central, con una posición adicional que suministrará potencia eléctrica a los proyectos industriales ligados a la descarbonización que se quieren llevar a cabo en la cuenca del Besaya y al Puerto de Santander.

La planificación también incluye la ampliación de la Subestación Eléctrica de Cicero con una nueva posición de 180 MW de apoyo a la red de distribución que proporcionará nueva capacidad para futuras demandas industriales en la zona oriental de Cantabria.

Asimismo, también prevé la repotenciación de las líneas de Velilla - Aguayo, Aguayo - Puente San Miguel y Pola de Siero - Puente San Miguel, lo que incrementará la capacidad disponible para la nueva Subestación Eléctrica 'Cantabria Central' y las subestaciones eléctricas que forman parte del anillo de 220 kV Astillero, Penagos, Puente San Miguel, Cacicedo, Astillero más allá de los disponibles actualmente.

Asimismo, también permitirá mejorar la seguridad de suministro del área de Torrelavega y el arco de la bahía de Santander, así como dar apoyo al crecimiento vegetativo de su demanda.