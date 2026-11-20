Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Planificación de la Red de Transporte de Electricidad con Horizonte 2030 aprobada este viernes por el Gobierno de España en Consejo de Ministros contempla la construcción de dos nuevos parques de subestaciones y 43 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, además de la repotenciación de otros 113 de la red existente para incrementar su capacidad. A ello se suma 13 ampliaciones de subestaciones.

Entre los principales desarrollos destacan Piélagos 220 kV y Cantabria Central 220 kV, esta última en el entorno de Torrelavega, que contribuirán a reforzar la red de transporte y dar respuesta a las nuevas necesidades asociadas al desarrollo industrial de la comunidad, según ha informado en un comunicado Red Eléctrica.

Por su parte, las 13 ampliaciones previstas permitirán atender distintas necesidades vinculadas a las redes de distribución y al consumo, así como a ejes ferroviarios y portuarios y a la integración de generación y almacenamiento.

Estas actuaciones se completan con la repotenciación de líneas para incrementar su capacidad de transporte y la construcción de nuevos trazados.

Además de los proyectos definidos en el Horizonte 2030, el documento recoge algunas iniciativas a más largo plazo, lo que permitirá avanzar en determinados trámites administrativos y en los estudios técnicos y medioambientales.

Entre las iniciativas previstas a más largo plazo en Cantabria se encuentran una nueva subestación en Piélagos con una entrada-salida de la línea Asturiana-Penagos y la línea Aguayo-Piélagos, todas ellas de 400 kV.

Red Eléctrica ha explicado que la nueva planificación tiene entre sus principales objetivos en Cantabria impulsar la descarbonización y acompañar el desarrollo del tejido industrial cántabro, mediante nuevas infraestructuras y el refuerzo de la red existente.