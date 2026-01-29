La plantilla de ICT respalda casi por unanimidad el preacuerdo que eleva la indemnización del ERE un 50%

Archivo - Industria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de ICT (Industrias Cántabras de Torneado), situada en el polígono industrial de Trascueto (Camargo), ha respaldado por una abrumadora mayoría --todos menos uno-- el preacuerdo alcanzado entre el comité de empresa y la Dirección en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que permite elevar un 50% la indemnización, pasando de 20 a 30 días por año.

Un apoyo que se ha producido tras las tres asambleas de trabajadores celebradas este miércoles, una por cada turno, donde el comité (CCOO y UGT) explicó de forma detallada el contenido del acuerdo negociado en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA).

Según han valorado este jueves los sindicatos, este "aplastante" respaldo de la plantilla es el resultado "de un proceso asambleario, transparente y colectivo, en el que la plantilla ha valorado con toda la información disponible las alternativas existentes y ha ratificado con su apoyo la actuación negociadora del comité de empresa".

También han señalado que desde el inicio del conflicto, el comité de empresa ha defendido que el ERE era injustificado y ha planteado como alternativa un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para evitar la destrucción de trabajo. Sin embargo, ante la "negativa frontal" de la Dirección de llevarlo a cabo y la "amenaza de la aplicación unilateral de un ERE en condiciones mínimas", la representación sindical ha negociado para mejorar "sustancialmente" las condiciones del despido.

Como resultado, la indemnización se ha incrementado en un 50%, pasando de los 20 días por año a 30, una mejora "significativa" que ha contado con el beneplácito de los trabajadores de la empresa.

En un comunicado, el comité de empresa ha asegurado que continuará vigilante para garantizar el cumplimiento íntegro de lo pactado y para evitar nuevos recortes de empleo que pongan en riesgo el futuro industrial de ICT en Cantabria.