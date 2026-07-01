La plantilla de Moreda Riviere Trefilerías lleva a Santander sus movilizaciones ante el bloqueo de la negociación - CCOO

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Moreda Riviere Trefilerías (MRT), perteneciente al Grupo Global Steel Wire, ha trasladado este miércoles a Santander el conflicto laboral abierto en la planta de Gijón con una concentración ante las instalaciones de Global Steel Wire (GSW), coincidiendo con la séptima jornada de huelga convocada en la empresa.

La movilización, en la que han participado medio centenar de personas de la planta asturiana, según los sindicatos, ha denunciado el incumplimiento del convenio colectivo vigente, el bloqueo de la negociación del nuevo y la negativa de la empresa a aplicar con normalidad el contrato relevo.

El comité de empresa, integrado por representantes de CCOO, CSI, USO y UGT, ha manifestado que la dirección está utilizando un derecho reconocido para los trabajadores "como herramienta de presión" dentro de la negociación colectiva, "condicionando la aplicación del contrato relevo y afectando a personas que cumplen los requisitos para acogerse a la jubilación parcial y a su correspondiente relevo, en lugar de respetar los compromisos asumidos".

Además, la representación sindical ha alertado de que las propuestas planteadas por la empresa implican "perdida de derechos adquiridos".

La concentración celebrada hoy ha querido sacar el conflicto fuera de la fábrica y visibilizar una situación que afecta no solo a la plantilla de MRT, sino también al modelo de relaciones laborales que la empresa pretende imponer, ha indicado el comité, para quien "no es aceptable que se intente recortar derechos y empeorar condiciones laborales mientras se registran beneficios empresariales".

El Grupo Global Steel Wire está integrado por GSW, GBB, MRT, TYCSA, Trefilerías Quijano y B&S Trefilados Quijano. En el caso de Moreda Riviere Trefilerías, la plantilla se acerca a los 250 trabajadores, una cifra que se eleva hasta aproximadamente 370 si se tiene en cuenta el empleo generado por las empresas auxiliares.

El comité de empresa ha reiterado que mantendrá las movilizaciones mientras continúe el bloqueo actual y ha reclamado a la dirección "voluntad real de negociación" para alcanzar acuerdos que respeten los derechos de la plantilla y permitan avanzar en la negociación del convenio colectivo.