La plantilla de Santa Clotilde se concentra este jueves por una negociación colectiva "justa y digna"

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Hospital de Santa Clotilde (UGT y CCOO) ha convocado este jueves, 5 de marzo, a las 12.00 horas, una concentración de protesta en la puerta del centro para exigir "una negociación colectiva justa y digna y por la calidad asistencial".

El órgano sindical, que representa a 220 trabajadores, ha informado en un comunicado de esta primera movilización que convoca por unas "condiciones laborales adecuadas que garanticen la atención sanitaria de calidad" y en un hospital con "una ocupación cercana al 100%, que ha incrementado las cargas de trabajo de forma sostenida sin una adaptación real de las plantillas para poder afrontarlo".

Entre otras reivindicaciones, el comité de empresa denuncia "un déficit de personal en áreas fundamentales" y reclama que las ratios de trabajadores se establezcan por categoría y por la carga real de pacientes, "no mediante cálculos que diluyen la presión existente".

Además, los sindicatos rechazan que "la ausencia de determinadas categorías está provocando que otros profesionales asuman funciones que no les corresponde", y advierten que la calidad asistencial "no se sostiene con plantillas ajustadas al límite ni con infraestructuras desactualizadas".

El comité de empresa de Santa Clotilde convocará un encuentro informativo en coincidencia con la concentración programada en la puerta de entrada del centro hospitalario.