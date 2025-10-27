La plantilla de TYCSA encara este martes su segunda jornada de huelga por el aumento de los accidentes y la precariedad

Foto de archivo de la primera jornada de huelga en TYCSA por el aumento de accidentes de trabajo y la precariedad laboral, celebrada el 22 de octubre - UGT

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Global Special Steel Products (TYCSA) está llamada este martes, 28 de octubre, a una segunda jornada de huelga ante el "aumento de los accidentes de trabajo y la precariedad laboral" en esta fábrica ubicada en Nueva Montaña, perteneciente al grupo empresarial de la GSW, según ha informado CCOO.

La anterior tuvo lugar el pasado miércoles, 22 de octubre, y estuvo secundada por toda la plantilla, compuesta por 150 trabajadores.

El paro convocado para este martes comenzará a las 14.00 horas y se prolongará hasta las 6.00 del miércoles 29.

En esta ocasión, quedará excluido del paro el personal técnico quedará excluido "por equidad en la aplicación del ejercicio de huelga", ha señalado la sección sindical de Comisiones Obreras, que ostenta la presidencia del comité de empresa.