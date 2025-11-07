Las plantillas de los paradores de turismo vuelven a movilizarse por la negociación "real y efectiva" del convenio

Trabajadores del parador de turismo de Santillana del Mar - UGT , CCOO Y CSIF

SANTANDER 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las plantillas de Paradores de Turismo de España han reanudado este viernes las movilizaciones en demanda de una negociación "real y efectiva" de su convenio colectivo, justo un mes después de una concentración nacional ante la sede del organismo público en Madrid.

En Cantabria, todos los trabajadores de los paradores de Santillana del Mar, Limpias y Fuente Dé han secundado las concentraciones de protesta convocadas por UGT, CCOO y CSIF.

Como precisan los tres sindicatos en un comunicado, tras la concentración nacional del 7 de octubre en la capital la empresa "continúa sin desbloquear" la situación para alcanzar un acuerdo porque, dicen, "su estrategia parece clara es dejar pasar el tiempo, esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad".

"Lo que se busca con estas concentraciones es visibilizar la situación de abandono institucional y empresarial que arrastramos desde hace más de cuatro años y antes de vernos obligados a adoptar medidas más contundentes", precisan estas organizaciones..

Según reiteran, reivindican "salarios justos con los que la plantilla pueda llegar a fin de mes y vivir dignamente, la implantación definitiva y de una vez por todas del Plan de Pensiones y el desarrollo profesional".

Además, reclaman "estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real".

BONANZA ECONÓMICA E INVERSIONES MILLONARIAS

El comunicado aclara que estas reclamaciones para el nuevo convenio colectivo se realizan en "un contexto económico de bonanza para la empresa, que este verano ha alcanzado un récord histórico con un incremento del 2% en beneficios y una ocupación media del 86%, llegando al 94% en algunas regiones".

"Paradores ha realizado inversiones millonarias en sus establecimientos y campañas publicitarias, proyectando una imagen de sostenibilidad, digitalización e innovación; por lo que se exige al menos el mismo esfuerzo para las personas trabajadoras de, mejorando sus condiciones laborales".

Por último, los sindicatos avisan de que "si no hay avances reales, se dará un paso más contundente en Navidades".