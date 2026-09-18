La Plataforma por la Enseñanza Pública pide una reunión de Silva para trasladarle sus reivindicaciones y propuestas

Presentación de la nueva Plataforma por la Enseñanza Pública - EUROPA PRESS

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria ha solicitado formalmente una reunión con el consejero de Educación, Sergio Silva, con el objetivo de trasladarle sus principales reivindicaciones y propuestas para "fortalecer" la enseñanza pública en Cantabria.

Tras su constitución y la movilización del 5 de septiembre, la Plataforma considera necesario abrir un "espacio de diálogo directo" con la Administración educativa y avanzar hacia una interlocución "estable, abierta y transparente", tal y como recoge su manifiesto fundacional.

Entre las cuestiones que la Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria quiere abordar se encuentra la necesidad de garantizar una financiación suficiente y sostenida de la enseñanza pública, que permita mantener y mejorar los recursos humanos y materiales de los centros, así como avanzar en la reducción de ratios y en una atención adecuada a la diversidad.

La Plataforma también trasladará su preocupación por las decisiones de planificación educativa y por aquellas medidas que puedan suponer una pérdida de recursos para los centros públicos, en su defensa de que la enseñanza pública debe constituir una prioridad de las políticas educativas de Cantabria.

Asimismo, reclamará avanzar hacia una educación pública "realmente gratuita, inclusiva y de calidad", con servicios educativos accesibles para todo el alumnado y unas infraestructuras actualizadas y adecuadas.

La Plataforma considera que las decisiones sobre el futuro de la educación deben contar con la participación efectiva de quienes forman parte de la comunidad educativa: alumnado, familias y trabajadores de la enseñanza.

Por ello, confía en que la Consejería atienda su solicitud y permita abordar estas cuestiones "desde el diálogo y la búsqueda de soluciones".

"La defensa de la enseñanza pública requiere compromisos concretos, recursos suficientes y participación", ha insistido la Plataforma, que quiere contribuir a ese debate "desde una posición plural y constructiva, poniendo en el centro el derecho a una educación pública de calidad para todo el alumnado de Cantabria".