Plataforma Santander celebra su tercera edición con danza, teatro y performance en diferentes espacios de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Plataforma Santander celebrará su tercera edición del miércoles 28 al sábado 31 de octubre con danza, teatro y performance en diferentes espacios de la ciudad.

Organizado por el Ayuntamiento de Santander y comisariado por la Cooperativa Performa (Mónica Maneiro Jurjo e Iñaki Martínez Antelo), Plataforma Festival de artes performativas mantiene su apuesta por acercar al público propuestas innovadoras de las artes vivas contemporáneas y fomentar el encuentro entre disciplinas artísticas, instituciones, creadores y espectadores.

Así lo ha anunciado la concejala de Cultura, Noemí Méndez, quien ha explicado que Plataforma Santander es un festival de naturaleza híbrida en el que confluyen danza, teatro, performance, artes visuales y creación sonora. Sus propuestas, muchas de ellas difíciles de encajar en las programaciones culturales convencionales, reivindican el carácter efímero e irrepetible de la performance y la relación directa entre artistas y público.

Esta tercera edición se desarrollará en el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo, Escena Miriñaque, CASYC, el centro cívico Juan de Santander, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) y el Café de las Artes. Con la excepción de Itsaso Iribarren y Germán de la Riva y de la artista cántabra Silvia Antolín, el resto de artistas presentarán su trabajo por primera vez en Santander.

PROGRAMACIÓN

El festival comenzará el miércoles, a las 18.00 horas, en el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo, con 'Microdesfase: desajuste para voz y espacio', una performance de Blanca Tolsá y Albert Tarrats que investiga las relaciones entre cuerpo, voz, sonido, tecnología y arquitectura, convirtiendo las condiciones acústicas del espacio en parte activa de la acción.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, en Escena Miriñaque, la bailarina y coreógrafa Elena Córdoba, una de las figuras fundamentales de la danza contemporánea española, presentará el estreno absoluto de 'Cuentos de piel y de huesos. Cuento 1. Las apariencias no engañan'. La pieza forma parte de su nuevo ciclo de investigación 'Ficciones Botánicas', en el que explora las relaciones entre el cuerpo humano y las formas de vida vegetal a través de la observación microscópica, el conocimiento científico y la danza.

El jueves 29, a las 20.00 horas en CASYC, el director, dramaturgo y performer argentino Martín Flores presentará por primera vez en España 'Al Oeste: capítulos I, II y III'. Interpretada junto a Pablo Ragoni, la obra combina teatro, performance, escritura en directo y dispositivos audiovisuales para abordar cuestiones relacionadas con la memoria, los orígenes familiares y la construcción de la identidad.

Las actividades formativas tendrán también un lugar destacado con 'Entrenar la escucha', un taller de movimiento consciente para parejas impartido por los artistas Itsaso Iribarren y Germán de la Riva, en colaboración con la sexóloga y terapeuta sexual Alex Segura. Tendrá lugar el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas, en el centro cívico Juan de Santander.

El viernes 30, a las 19.30 horas, los tres participantes ofrecerán una conferencia abierta al público sobre las relaciones entre cuerpo, movimiento, sexualidad y comunicación.

El sábado 31, la programación comenzará a las 12.00 horas en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) con el estreno absoluto de 'Las hilanderas', una performance participativa de la artista cántabra Silvia Antolín que propone un encuentro con la memoria, el territorio y los vínculos con su ciudad natal.

En el mismo museo, a las 18.00 horas, Marc Vives presentará 'La Fiesta', una performance que parte de una conferencia de Roger Caillois de 1939 para construir, mediante la voz, el movimiento y la repetición, una experiencia que explora las relaciones entre cuerpo, ritmo y ritual.

La clausura tendrá lugar a las 20.30 horas en el Café de las Artes, con 'Debut', de Rosa Romero. Concebida como un rito de iniciación, la pieza combina danza, teatro, humor y performance para reflexionar sobre la mirada del público, la vulnerabilidad y el deseo de ser aceptado.