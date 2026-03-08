El Pleno aborda este lunes el ERE de Solvay y la situación de la flota de artes menores

Archivo - Imagen de archivo del Pleno en 2026. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este lunes sobre el ERE anunciado en la planta de Solvay de Barreda, la situación de la flota pesquera de artes menores y las demandas del personal del servicio de limpieza del hospital Valdecilla, entre otros asuntos.

La sesión, que se celebrará en horario de mañana y tarde, comenzará las 12.00 horas con el debate de una moción del PRC sobre el modelo energético.

A continuación, se abordarán las mociones del PSOE, relativas a la lista de espera en los resultados de biopsias, y de Vox centrada en la gestión de recursos humanos en el ámbito sanitario.

El orden del día de este Pleno incluye 25 puntos, entre ellos cinco proposiciones no de ley (PNL), ha informado el Parlamento.

La iniciativa del PP se refiere a la situación de la flota pesquera de artes menores, mientras que Vox solicita medidas de protección para el sector de talleres de reparación de vehículos. Por su parte, el PRC defenderá dos PNL relacionadas con la conservación del Parque Natural de Oyambre y la modificación del programa ESPADE, que facilita la conciliación entre los estudios y el entrenamiento deportivo a los estudiantes que compiten en el ámbito federado. Además, el PSOE presenta una iniciativa para instar a elaborar un Plan para la Salud con Perspectiva de Género.

El apartado del control al Gobierno se iniciará con la interpelación del PSOE sobre el anunciado ERE de Solvay de Torrelavega. A continuación, el PRC solicitará la valoración del Ejecutivo sobre el Informe Fad Juventud, mientras que Vox interpelará por un pacto por la natalidad.

En el turno de preguntas, el Grupo Socialista se interesa por la situación de la carretera entre el Alto de Laredo y Seña, por la modificación de la orden que regula el empleo interino docente y por las demandas del personal de limpieza en el Hospital Valdecilla.

Las preguntas del PRC también se dirigirán al área educativa con las listas de interinos, así como a la situación del servicio de limpieza de Valdecilla.

Por último, Vox se interesa por la ejecución de la I Estrategia de Bioeconomía y Economía Circular y por la adopción de medidas para apoyar al comercio local.