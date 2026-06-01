El Pleno aprueba la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que podrán portar armas en prácticas

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SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes, por unanimidad, la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria de 2022, que permite que los agentes en prácticas puedan portar armas de fuego, entre otros aspectos.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado que esta modificación permitirá culminar el proceso de modernización de estos cuerpos y avanzar en la implantación del proceso selectivo unificado, la actualización de las normas marco y el refuerzo de la formación y la seguridad de los agentes.

Según ha detallado, la modificación permitirá "mejorar y unificar" la selección de agentes, favorecer la estabilidad de las plantillas municipales, garantizar una "mayor seguridad" durante el periodo de prácticas y profesionalizar la formación.

En cuanto al desarrollo normativo previsto para culminar la modernización de los cuerpos de Policía Local, la consejera ha anunciado que, una vez entre en vigor la ley, se iniciará el trámite de audiencia e información pública de las nuevas normas marco que regularán la organización, funcionamiento y prestación del servicio de los policías locales de Cantabria.

Paralelamente, el Ejecutivo continuará trabajando para convocar durante el último trimestre de este año el primer proceso selectivo unificado para los ayuntamientos cántabros que necesiten incorporar agentes.

En este punto, Urrutia ha informado que el Gobierno ha dado este lunes "un paso más" con la firma de un protocolo de colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional para crear un espacio técnico de trabajo destinado a elaborar las bases de los futuros procesos selectivos unificados.

Y es que el proceso selectivo unificado a nivel autonómico permitirá que sea el Gobierno de Cantabria, a partir de octubre, quien realice la selección de los nuevos policías locales para los municipios adheridos, garantizando la igualdad en el acceso, la permanencia de los agentes en los ayuntamientos, la calidad del servicio y la cobertura efectiva de vacantes.

Según ha resaltado Urrutia, este sistema supondrá, además, un importante ahorro económico para los ayuntamientos, que dejarán de asumir los costes de los procesos selectivos de nuevo ingreso.

Asimismo, ha informado que el Ejecutivo pondrá en marcha un ambicioso programa formativo en colaboración con la Escuela Nacional de Policía de Ávila, que reforzará la formación especializada que ya se desarrolla en Cantabria.

Urrutia ha señalado que "lo que más ha preocupado y ocupado" al Gobierno regional en la presente legislatura es la formación "correcta, especializada, práctica y continuada" de los más de 550 agentes de policía local que hay distribuidos en los 32 municipios cántabros.

PRINCIPALES NOVEDADES

La consejera ha detallado que el texto introduce seis modificaciones en la Ley de Coordinación de Policías Locales aprobada en 2022. Entre ellas, destaca que los policías locales en prácticas podrán portar armas de fuego durante su periodo formativo, con la condición de que hayan superado la instrucción de tiro correspondiente.

Al respecto ha apuntado que "ya hay comunidades autónomas que lo hacen así" y cuenta con "el consenso" de los ayuntamientos y los sindicatos.

Además, la reforma impulsada por el Ejecutivo autonómico, que cuenta con una enmienda transaccional del PP, PRC y PSOE, introduce también cambios en la regulación del curso básico obligatorio dentro del proceso selectivo unificado, separando las fases de oposición, formación y prácticas para simplificar y agilizar el acceso a los cuerpos de Policía Local.

Asimismo, permitirá que el curso básico pueda ser realizado por un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, en el porcentaje que determinen las bases de cada convocatoria.

Con esta medida se pretende evitar que queden plazas vacantes cuando algún aspirante no supere el curso o renuncie durante el proceso. Quienes aprueben esta formación quedarán además exentos de volver a realizarla en futuros procesos selectivos.

La ley elimina, igualmente, la limitación temporal de cinco años para el reconocimiento de cursos y prácticas en los procesos de selección y promoción interna, favoreciendo así el desarrollo de la carrera profesional de los agentes.

Por otro lado, el nuevo texto se adapta a la estructura administrativa actual, eliminando las referencias a la antigua Escuela de Policía Local tras su integración en el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP).

"IMPORTANTE" MODIFICACIÓN

El diputado 'popular' Cándido Cobo ha apuntado que este proyecto de ley responde a una petición de mejoras que han puesto de manifiesto tanto los ayuntamientos como los sindicatos, a través del cuál, "una vez más", el Gobierno regional "responde" a las demandas de los colectivos sociales y administrativos.

Mientras que la diputada regionalista Rosa Díaz ha señalado que se trata de una "pequeña" pero "importante" modificación que da respuesta a las demandas de los ayuntamientos, pero también de los representantes sindicales.

A su juicio, es necesario garantizar que los municipios dispongan de efectivos "suficientes" para prestar el servicio "adecuado" ya que "muchos" ayuntamientos, especialmente los más pequeños, afrontan "dificultades" para cubrir las vacantes con rapidez.

Además, la modificación también favorece la "modernización" de estos procesos de selección y de formación, lo que permite "garantizar que los futuros agentes cuenten con una preparación acorde a la realidad actual" y "aprovechar mejor la experiencia y la formación ya adquiridas".

También el PSOE ha valorado positivamente los aspectos de mejora introducidos en la coordinación, los procesos selectivos y el reconocimiento de la formación y de las prácticas de la Policía Local.

La diputada Nórak Cruz cree que los ayuntamientos "necesitan instrumentos más ágiles para garantizar un servicio esencial como es la Policía Local", si bien ha señalado que esta reforma debe aplicarse con una "condición irrenunciable": "Que no se abra la puerta a la precarización ni a las fórmulas que puedan desnaturalizar el carácter funcionario de la Policía Local".

De esta forma, ha apoyado esta modificación que "refuerza" el servicio público, la eficacia administrativa y el reconocimiento de la formación, pero garantizando que permanezcan "intactos" los principios de igualdad, mérito, capacidad, estabilidad y seguridad del cuerpo.

Finalmente, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha lamentado que se hayan desestimado las enmiendas presentadas desde su grupo, unas "mejoras de mínimos" que fueron planteadas desde la "absoluta sensatez", ha afirmado.

Si bien ha apoyado la modificación de la norma porque, ha dicho, "lo importante es velar por la seguridad de los ciudadanos y por las mejores condiciones posibles para nuestros profesionales de la Policía Local".