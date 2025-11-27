El Pleno aprueba por unanimidad reiniciar la negociación de La Remonta para que sea una "concesión a largo plazo"

Archivo - Parque de La Remonta, con los viales (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

El Pleno de Santander ha aprobado por unanimidad una moción presentada por IU, enmendada por Vox, para que el Ayuntamiento retome la negociación con el Ministerio de Defensa sobre la finca de La Remonta para iniciar un expediente de mutación demanial, de forma que las competencias pasen al Ayuntamiento de Santander pero la titularidad siga siendo del Gobierno de España.

Mediante este expediente, que ha sido propuesto por Vox, los santanderinos podrían acceder y utilizar este espacio público y el Ayuntamiento no correría con ningún gasto, tal y como defiende el equipo de Gobierno.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Agustín Navarro, ha advertido que el Gobierno de España, a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (INVIED) "nunca ha visto factible" una posible concesión mediante esa figura de la mutación demanial.

El texto definitivo ha sido aprobado con los tres puntos originales y la modificación del primero de ellos a propuesta de Vox. De esta forma, más allá de reiniciar la negociación, el equipo de Gobierno deberá informar del proceso ante la Comisión correspondiente y abrirá un proceso de participación ciudadana para que los vecinos decidan el futuro de este espacio.

En su intervención, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha afirmado que esta fórmula de mutación demanial cabe en lo que el Ayuntamiento lleva defendiendo desde el 22 de abril 2021, "que lo usen son santanderinos sin pagar nada por ello".

Asimismo, ha instado al Gobierno de España (PSOE-Sumar) a que mantenga las instalaciones "en las mejores condiciones" y ha recordado que el Ayuntamiento "nunca ha dejado de insistir" para que este espacio se abra al público.

En esta línea, ha defendido que "nunca hemos dejado de negociar" con el Ministerio de Defensa y que mediante cartas ha instado al propietario a "mantener" los edificios.

Keruin Martínez (IU) ha explicado cronológicamente que, desde 1999, esta finca ha pasado "de plan en plan sin que ninguna administración haya resuelto su destino", lo que ha provocado "el bloqueo y la degradación del entorno". Para Martínez es el "fruto de la descoordinación institucional y la falta de voluntad política".

Por su parte, el portavoz regionalista, Felipe Piña, ha lamentado que "hayamos permitido llegar a este punto" en un lugar que hace 15 años tenía actividad. En este sentido, ha solicitado que los edificios se declaren "en ruina" para que el Ministerio haga el "esfuerzo" de demolerlos para que "no nos den una escombrera llena de basura".

En contraste, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha rechazado la demolición y ha apostado por rehabilitar y proteger este patrimonio de la ciudad. Además, ha apoyado la moción porque es una propuesta "sensata" y porque Santander "necesita un gran parque". Además, ha defendido la mutación demanial porque, en su opinión, es "mejor" que la propiedad no sea del Ayuntamiento.

Mientras tanto, la portavoz de Vox, Laura Velasco, ha apostado por que La Remonta se convierta en un parque público a través de esta fórmula, que supondría "una concesión a largo plazo" sin gasto municipal. También, ha pedido a la alcaldesa que dé "un paso más" para evitar el vandalismo que están sufriendo los edificios de la finca.

Por otro lado, IU ha rechazado otra enmienda transaccional, en este caso del Partido Regionalista, que proponía la demolición de los edificios de la finca que han sufrido varios incendios durante las últimas semanas y llevan en desuso desde hace más de una década. Sin embargo, la formación de izquierdas ha apostado por realizar un análisis del estado de los mismos antes de tomar nuevas decisiones.