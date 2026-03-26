El Pleno de Camargo aprueba la incorporación de la Policía Local al sistema VioGén

Archivo - Pleno de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves, por unanimidad, la adhesión a un convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad para la incorporación de la Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (VioGén), con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas en el municipio.

Este acuerdo permite la integración de los agentes locales en los mecanismos estatales de seguimiento y coordinación, facilitando el acceso a herramientas comunes de valoración del riesgo y seguimiento de los casos, así como una mayor coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha informado el Ayuntamiento.

Además, el convenio contempla la adecuación de los sistemas técnicos necesarios y el refuerzo de la formación especializada de los agentes, lo que abre la puerta a una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de violencia de género.

En este sentido, el alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), se ha referido a la necesidad de que todas las administraciones implicadas en la lucha contra la violencia de género "pongamos todos los recursos" para evitar los casos que se siguen produciendo. "Trabajamos en establecer una red para insistir en la prevención, la atención y el seguimiento de casos de violencia de género en nuestro municipio", ha aseverado.

Por otro lado, el Pleno ha dado luz verde, también por unanimidad, a la firma de un convenio entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Camargo para la prestación de determinados servicios de recogida y transporte de residuos municipales, los referidos al quinto contenedor, con el objetivo de mejorar la gestión del servicio y reforzar la colaboración institucional.

Se trata de un convenio que presenta un coste "muy competitivo", en palabras del concejal de Hacienda, Amancio Bárcena, quien ha indicado que la cantidad de 39.000 euros que va a ser abonada al Ejecutivo regional se debe a las "bonificaciones" que aplica el Gobierno cántabro para la recogida del cartón puerta a puerta -algo que afecta, especialmente, a los comercios- y al levantamiento de los contenedores de residuos orgánicos.

Asimismo, la Corporación ha abordado también la elección, por unanimidad, de la juez de paz titular, Encarnación Fuentes, y de su sustituta, Blanca Ortiz, dentro del procedimiento establecido y tras la correspondiente convocatoria pública.