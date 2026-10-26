El Pleno de Santander aprobará este jueves el Presupuesto de 2027 tras desestimarse las enmiendas de la oposición

Comisión de Economía celebrada este lunes - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander llevará este jueves, 29 de octubre, al Pleno ordinario de la Corporación el presupuesto municipal de 2027 para su aprobación inicial, después de que la Comisión de Economía haya desestimado este lunes todas las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición, así como las 31 enmiendas parciales registradas por Vox.

La decisión se ha adoptado en una sesión extraordinaria y urgente en la que se han rechazado las propuestas de modificación de las cuentas, especialmente por plantear recortes en partidas que el equipo de Gobierno (PP) considera "fundamentales" para el funcionamiento de la ciudad y la atención a las necesidades de los santanderinos.

La alcaldesa, Gema Igual, ha lamentado que todos los grupos de la oposición hayan optado por presentar enmiendas a la totalidad, "rechazando de plano" un presupuesto de 284,7 millones de euros, un 7% superior al de 2026, "sin plantear alternativas que permitan mejorar el proyecto".

A su juicio, esta actitud refleja "una oposición más centrada en la confrontación política que en contribuir a la gestión municipal".

En este sentido, la regidora ha considerado que las enmiendas a la totalidad evidencian "una falta de voluntad de participar de forma constructiva en la elaboración de unas cuentas que responden a las necesidades actuales de Santander".

También ha rechazado las críticas sobre el supuesto carácter electoralista del presupuesto y ha recordado que su elaboración comenzó en agosto y se desarrolló durante septiembre, antes de la convocatoria electoral de octubre, siguiendo el calendario habitual de trabajo para que las cuentas puedan entrar en vigor el 1 de enero.

Respecto a las 31 enmiendas parciales presentadas por Vox, se ha decidido desestimarlas por considerar que las propuestas no justifican la retirada de recursos de partidas esenciales para la ciudad.

En este sentido, Gema Igual ha reconocido el trabajo realizado por Vox al presentar propuestas parciales, pero ha considerado que muchas de ellas contienen planteamientos "genéricos" sobre mejoras en los barrios o actuaciones que "ya forman parte" de los objetivos municipales, "sin concretar proyectos que justifiquen los recortes propuestos en otras partidas".

Al respeto, ha defendido que el presupuesto debe mantener "un equilibrio entre la atención social y otros ámbitos estratégicos para Santander", como la formación, el emprendimiento, el empleo, la cultura, el turismo y el deporte, que contribuyen "a generar actividad económica, oportunidades y calidad de vida".

Asimismo, la alcaldesa ha destacado que la vivienda constituye otra de las principales prioridades de las cuentas de 2027, que contemplan una inversión global de 42 millones de euros y "reflejan el compromiso municipal con la respuesta a una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos".

Ha insistido en que el equipo de Gobierno continuará trabajando para que Santander "disponga de un presupuesto aprobado y en vigor desde el comienzo del ejercicio, con capacidad para atender sus compromisos económicos y las necesidades de los servicios municipales".

Tras su aprobación inicial en el Pleno del jueves, el documento se someterá al correspondiente periodo de exposición pública, durante el cual podrán presentarse reclamaciones en los términos establecidos por la normativa.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Por otra parte, la Comisión de Economía ha dictaminado favorablemente este lunes, en su sesión ordinaria, una nueva operación de amortización anticipada de deuda que permitirá reducir el endeudamiento municipal hasta los 16,8 millones de euros, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En concreto, ha dado luz verde a una propuesta de modificación presupuestaria por importe de 1,4 millones de euros, financiada con cargo al remanente líquido de tesorería de 2025, para adelantar la amortización de diferentes operaciones de crédito.

Con esta medida, la deuda viva del Ayuntamiento pasará de 18,2 a 16,8 millones de euros y las amortizaciones previstas para 2027 se reducirán de 7,5 a 6 millones de euros, lo que permitirá "liberar" recursos en el próximo ejercicio para atender otras necesidades municipales.

"Seguimos trabajando para que Santander mantenga unas cuentas saneadas, con una deuda controlada y capacidad económica para afrontar sus compromisos y garantizar la prestación de los servicios municipales", ha afirmado.

Igual ha incidido en que la amortización anticipada constituye una herramienta de planificación financiera que permite aprovechar los recursos disponibles para reducir obligaciones futuras, con el consiguiente efecto positivo sobre las cuentas de los próximos ejercicios.

Asimismo, la Comisión de Economía ha dictaminado favorablemente otro expediente de modificación presupuestaria, en este caso por importe de 2,6 millones, destinado a realizar una aportación a la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander (SVS) para completar la financiación de las obras de construcción de 281 viviendas protegidas en el Sector 1.

Esta financiación adicional responde principalmente al incremento de los costes de construcción respecto a las previsiones iniciales, con un precio medio de adjudicación de las obras de aproximadamente 1.200 euros por metro cuadrado, frente a los 1.000 euros contemplados inicialmente.

Gema Igual ha explicado que estos fondos contribuirán a completar la financiación necesaria para afrontar las obligaciones de pago de unas promociones cuya ejecución se encuentra próxima a finalizar, sin trasladar el incremento de costes a los destinatarios de las viviendas protegidas y manteniendo las condiciones económicas establecidas para su acceso.

Finalmente, ha destacado que las medidas abordadas responden a una planificación conjunta de las cuentas municipales, orientada a reducir las obligaciones financieras, reforzar la atención social, impulsar la vivienda y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos.

PLANTILLA MUNICIPAL

Además, la Comisión de Administración, Buen Gobierno y Participación Ciudadana ha dado el visto bueno a la plantilla municipal para 2027, cuya aprobación se tramita de forma paralela a la del presupuesto.

Según ha explicado el concejal de Personal, Daniel Portilla, el documento ha superado todos los trámites preceptivos establecidos por la normativa, incluida la Mesa de Negociación de asuntos comunes al personal funcionario y laboral, donde las propuestas de creación de nuevas plazas han contado con un respaldo prácticamente unánime en la mayoría de los casos, así como los correspondientes procedimientos de fiscalización.

La plantilla municipal para 2027 apuesta por la estabilidad en el empleo público, el rejuvenecimiento de la plantilla y el refuerzo de los servicios municipales.

En este sentido, Portilla ha citado el desarrollo de más de una veintena de procesos selectivos derivados de las ofertas de empleo público, que permitirán incorporar nuevos funcionarios de carrera al Ayuntamiento de Santander, muchos de ellos de manera inminente.

Estas incorporaciones reducirán la temporalidad, hasta situar la tasa de interinidad por debajo del 7%, alcanzando mínimos históricos, ha detallado el Ayuntamiento.

Asimismo, la plantilla de 2027 contempla la creación de 14 nuevas plazas, entre ellas perfiles vinculados a la ciberseguridad, el gobierno del dato y la inteligencia artificial, que se suman a las más de 80 plazas creadas a lo largo de la legislatura.