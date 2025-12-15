El Pleno de Santander debatirá este jueves la aprobación definitiva del Presupuesto para 2026

Archivo - Pleno de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía ha desestimado este lunes las alegaciones presentadas por el sindicato CCOO y un vecino a la aprobación inicial del proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Santander para 2026, así como las formuladas por PRC y varias asociaciones vecinales sobre la modificación de la ordenanza fiscal por la prestación del servicio de agua y alcantarillado.

Según ha informado el concejal de Economía, Javier García Ruiz, la desestimación se ha dictaminado con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE, y el voto en contra de VOX e IU, mientras que el PRC ha estado ausente en la comisión.

García Ruiz ha explicado que las alegaciones de CCOO han sido desestimadas porque el Ayuntamiento dispone de distintas herramientas para garantizar la cobertura presupuestaria de las modificaciones que sean precisas en materia de retribuciones salariales.

En cuanto a la presentada por un vecino para habilitar una partida económica para funciones encomendadas a consejos de distrito, se ha desestimado porque los gastos presupuestados por los distritos municipales competen a cada concejalía delegada.

Por otro lado, el concejal de Economía ha razonado la desestimación de las alegaciones referidas a la tasa de agua y alcantarillado.

Sobre las planteadas por varias asociaciones de vecinos, ha informado que, de acuerdo con el informe de los servicios técnicos municipales, se desestiman por ser ajenas al objeto del expediente (actualización del IPC) y contrarias a lo que exige al marco contractual legal.

En este sentido, García Ruiz ha precisado que la actualización de la ordenanza se limita a aplicar el IPC previsto por contrato, avalado por sentencias firmes del TSJ y del Tribunal Supremo. De esta manera, según ha recalcado, no aprobar la actualización supondría incumplir un contrato vigente, con el consiguiente riesgo jurídico para el Ayuntamiento.

Sobre las alegaciones del PRC, el concejal ha precisado que sus planteamientos conllevan cambios estructurales en las ordenanzas, que requieren estudios técnicos y económicos específicos.

Tras la desestimación de las alegaciones en la Comisión, el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2026, que asciende a un total de 265,1 millones de euros, se someterá a la aprobación definitiva del Pleno del próximo jueves, 18 de diciembre. De esta manera, las cuentas municipales afrontan sus últimos trámites para que puedan publicarse en el BOC y entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2026.

"El equipo de Gobierno está muy satisfecho de que los santanderinos puedan disponer ya desde enero de unas cuentas municipales que garantizan un esfuerzo inversor del Ayuntamiento para mejorar los servicios y atender sus necesidades, y todo ello, un año más, sin subir impuestos a los ciudadanos", ha valorado el concejal.

Por otra parte, hoy también se ha celebrado la Comisión de Administración, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, que ha desestimado la alegación presentada por CCOO a la aprobación inicial de la plantilla municipal para 2026 al dictaminar que el equipo de gobierno ha puesto a disposición de la representación sindical todos los medios y oportunidades para desarrollar el proyecto negociador que se requiere.