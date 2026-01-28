El Pleno de Santander debatirá este jueves el cese del concejal y del director de Recursos Humanos

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander debatirá este jueves, 29 de enero, dos mociones que piden el cese del concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla (PP), y del director general de este área, Juan Doñabeitia.

Estas dos iniciativas parten del PSOE e IU e instan a la alcaldesa, Gema Igual, a destituir de forma inmediata a estos dos responsables municipales, después de que el Consistorio suspendiera el primer examen del proceso selectivo de 10 plazas de auxiliar administrativo, que debía celebrarse el 24 de enero, por una sentencia judicial al declarar caducada una plaza convocada en el año 2022, a raíz de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2019.

En este sentido, el Grupo Municipal Regionalista ha presentado una moción que pide al equipo de Gobierno que remita en el plazo de un mes un informe completo y detallado de todas las OPEs aprobadas y publicadas desde ese año, así como incluir en la de 2026 las plazas de auxiliar administrativo y de las promociones internas de oficiales y subinspectores de Policía, cuyos procesos acaban de caducar.

Por otro lado, se debatirá una iniciativa del PSOE que propone la puesta en marcha de un servicio de urgencias de Atención Primaria en el entorno de los barrios Peñacastillo, Nueva Montaña y Campogiro; otra del PRC que pide la elaboración de un plan de acción de identificación y retirada de vehículos abandonados, y una que parte de Vox para realizar un estudio para ampliar la mejora de la intersección en Rucandial.

Y en el apartado de preguntas, los socialistas cuestionarán al equipo de Gobierno por los procesos selectivos y las viviendas en El Campón; los regionalistas lo harán por el proyecto de reforma de Los Campos de Sport de El Sardinero, las actuaciones realizadas por Doñabeitia y la tasa de gestión de residuos urbanos, y Vox por la ejecución de los trabajos de acondicionamiento de los viales interiores de las cocheras del TUS, entre otras.

Los tres grupos de la oposición plantearán preguntas sobre campos de fútbol. Así, Vox lo hará por el de San Martín del Pino, y PSOE y PRC por las obras en el Vicente Miera y el motivo de comenzarlas en febrero sin concluir la temporada.