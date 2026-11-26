Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, preside un pleno del Ayuntamiento de Santander. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado una moción del PSOE que instaba al Gobierno de Cantabria (PP) a rechazar el proyecto urbanístico 'Bosques de Santander', que contempla la construcción de unas 7.850 viviendas sobre más de dos millones de metros cuadrados mediante un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

La iniciativa ha contado con el respaldo del PRC e IU, mientras que Vox se ha abstenido tras presentar una moción y el equipo de Gobierno (PP) ha votado en contra.

La enmienda de Vox buscaba incorporar dos puntos, y es que en ellos proponía garantizar la seguridad jurídica de los residentes y acelerar la elaboración de un nuevo PGOU que permita liberar suelo y construir vivienda sin recurrir a vías excepcionales, incluyendo la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida. El PSOE la ha rechazado por el último punto.

La alcaldesa, Gema Igual, ha defendido el voto contrario del PP y ha asegurado que el Ayuntamiento no va a adelantar una decisión política sin disponer de los informes técnicos que debe emitir dentro del plazo legal.

"El Ayuntamiento defenderá a los vecinos y emitirá el informe defendiendo los intereses de Santander y de los santanderinos", ha afirmado.

Igual ha sostenido que la oposición "puede adelantar posiciones", pero que un equipo de Gobierno "tiene la responsabilidad de analizar la documentación y responder a los afectados con los informes y sin engaños".

En este sentido, ha rechazado que los políticos puedan intervenir en el contenido de los informes municipales y ha asegurado que los vecinos "serán los primeros en conocerlos cuando estén disponibles". "No les regalo los oídos ni quiero votos fáciles", ha señalado.

La regidora ha insistido en que no le gustan los PSIR, pero ha defendido respetar los procedimientos y los plazos antes de pronunciarse sobre su viabilidad.

También ha reprochado al PSOE que presente la moción sin esperar a conocer la documentación y ha asegurado que sus declaraciones anteriores sobre el proyecto se realizaron "con conocimiento y consenso" de los vecinos afectados.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha defendido que se trata de una operación urbanística "de enormes dimensiones" que afecta a barrios como Rucandial, San Román, Ojáiz o La Llanilla y que genera "incertidumbre entre las familias que temen perder sus viviendas".

En este sentido, ha cuestionado que se utilice "una figura excepcional como el PSIR", para impulsar una operación de iniciativa privada y ha reclamado que el futuro de Santander se decida mediante una planificación "pública, transparente y participativa", ya que, en estos momentos, carece de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Fernández ha acusado al equipo de Gobierno (PP) de no tener un proyecto de ciudad y ha considerado que el Ayuntamiento debe defender el interés general frente a los intereses de una promotora.

También ha criticado que la alcaldesa, Gema Igual, haya encontrado aspectos positivos en una iniciativa que "desconocía inicialmente". "Primero se decide qué ciudad queremos y después ya construimos", ha apostillado.

El líder de los socialistas santanderinos también ha reprochado al PP que pretenda limitar el debate a los informes técnicos y ha reclamado una posición política "clara" sobre el modelo de ciudad.

La portavoz de Vox, Laura Velasco, ha criticado tanto la iniciativa del Gobierno regional como las políticas de vivienda del PSOE, al que ha responsabilizado del "colapso y el caos inmobiliario" en Santander y en España.

Aunque ha defendido a los vecinos afectados y cuestionado el uso del PSIR para una operación privada, ha reprochado a los socialistas que no aceptasen sus propuestas y ha reivindicado medidas como liberar suelo, reducir la burocracia e impulsar vivienda protegida con prioridad para españoles.

Velasco ha insistido en que la necesidad de vivienda no puede justificar que se vulneren los derechos de los propietarios y ha cuestionado que se pretenda impulsar una operación de iniciativa privada mediante un instrumento excepcional.

También ha criticado que el Gobierno regional presentara el proyecto antes de disponer de documentación registrada y ha reclamado que se priorice la seguridad jurídica de las familias y la planificación urbanística.

Por otro lado, el portavoz regionalista, Felipe Piña, ha calificado el proyecto de "atropello" y ha cuestionado que se planteen cerca de 8.000 viviendas en una zona de características rurales cuando Santander dispone de otros suelos urbanizables pendientes de desarrollo.

Piña ha alertado del impacto que supondría incorporar unos 20.000 nuevos residentes sin conocer las necesidades de transporte, saneamiento y servicios públicos.

Y ha pedido a los concejales del PP que sigan el ejemplo de sus compañeros de Villaverde de Pontones, que han rechazado el PSIR Olucas Surf Center, y se posicionen a favor de los vecinos afectados.

Por último, su homólogo de IU, Keruin Martínez, ha respaldado la moción y ha considerado que el debate trasciende el proyecto urbanístico, al estar en juego "quién decide el futuro de Santander".

En esta línea, ha reclamado que se publique toda la documentación, se facilite a los vecinos y se someta a debate municipal antes de remitir el informe al Gobierno regional.

Y es que, a su juicio, el Consistorio "no puede limitarse a esperar mientras una promotora privada diseña el desarrollo de la ciudad".