Podemos restaura la militancia a Ordóñez, que pide dejar el grupo parlamentario

La Comisión de Garantías de Podemos ha restaurado la militancia de la diputada regional Verónica Ordóñez, que recurrió ante este órgano la decisión de la dirección autonómica encabezada por Rosana Alonso de suspender cautelarmente su afiliación y, también, la del parlamentario José Ramón Blanco, al que había denunciado por acoso laboral junto a tras dos mujeres de la formación.

Además, Ordóñez ha avanzado a Europa Press que va a solicitar a la gestora nombrada la semana pasada por Madrid para dirigir el partido en esta Comunidad Autónoma abandonar el grupo parlamentario, que el citado 'equipo técnico' -como lo denomina la cúpula estatal- ha decidido "desvincular políticamente" de Podemos Cantabria.

"Yo no quiero seguir siendo diputada si no represento a Podemos", ha explicado a esta agencia Ordóñez, relevada a finales de diciembre de la Portavocía en el Legislativo en la reunión que promovió el tercer parlamentario morado, Alberto Bolado, y que contó para ello con el apoyo de Blanco.

Así, si la gestora acepta su decisión de abandonar el grupo parlamentario, lo haría "lo antes posible", para no pertenecer a él cuando se retomen las sesiones (plenos y comisiones), en febrero. Ordóñez, que no contempla otra "opción viable" dada la coyuntura en el seno de la formación y el grupo, a raíz de las crisis internas de las últimas semanas, pasaría a ser diputada no adscrita.

Y en caso de que la gestora le diga 'no' a marcharse del grupo, entonces la "única" salida que ve es dejar su acta, extremo este último que no cree que llegue a darse el caso, pues no cree que la actual dirección del partido se niegue a aceptar su petición.

Verónica Ordóñez ha manifestado que quiere seguir perteneciendo y representando a Podemos y "la única forma" que contempla para hacerlo es "fuera del grupo" parlamentario para, como diputada no adscrita, continuar trabajando para el partido por el que fue elegida.

Y quiere hacerlo, además, en condiciones de "tranquilidad", algo que no sería posible -ha argumentado- al lado de José Ramón Blanco y Alberto Bolado.

En cuanto a la suspensión de militancia de Ordóñez -y Blanco- fue justificada por la dirección de Alonso por la sucesión de acontecimientos protagonizados por ambos tras trascender la denuncia por acoso laboral presentada por ella, la secretaria general en Santander, Lydia Alegría, y la experiodista del partido, contra él.

Tras esta decisión, Madrid puso en marcha una gestora para dirigir el partido en Cantabria, integrada por cinco miembros de la formación morada regional: la exconsejera de Sanidad Rosario Quintana, Mercedes González Reguilón, Pablo González de la Riva, Rebeca Tombelle y Luis Sanabria.

Según Bolado, todos ellos son "afines" a Ordóñez, por lo que anunció que el grupo parlamentario no acatará las órdenes de este equipo técnico, sino que se someterá a las directrices de la hasta ahora líder autonómica y de la dirección regional elegida la pasada primavera.

Con estos mimbres, la gestora ha decidido desvincular al partido del grupo en la Cámara, y la diputada Ordóñez, con la militancia ya restablecida -decisión contra la que no cabe recurso alguno- pedirá abandonar el grupo parlamentario.

La podemita recurrió su suspensión de militancia con un escrito de "doce páginas" y "un montón" de documentación adjunta, al entender que era una decisión "desproporcionada" y basada en acusaciones "falsas", como que no acudía a trabajar.