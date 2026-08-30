Polanco inaugura el mural que recuerda a Carlos Cubillas: "Forma parte para siempre del paisaje de Requejada"

Inauguración del mural que recuerda a Carlos Cubillas 'Posa' en el pabellón polideportivo de Requejada - AYUNTAMIENTO DE POLANCO

POLANACO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decenas de vecinos de Polanco, en especial jóvenes, han asistido este mediodía en el pabellón polideportivo de Requejada a la inauguración del mural de 300 metros cuadrados que recuerda al joven de Rumoroso Carlos Cubillas 'Posa', fallecido a los 21 años en febrero de 2024 tras una agresión en el apeadero ferroviario de Boo de Piélagos.

"Más de dos años después, Polanco ha vuelto a reunirse alrededor de Carlos. Si entonces lo hizo desde el silencio y el dolor, ahora lo ha hecho a través del arte, el color y el recuerdo", ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado tras el acto emotivo que se ha vivido junto a su familia y desde el que ya 'Posa' forma parte "para siempre del paisaje de Requejada y de la memoria compartida de todo un pueblo".

Así, "una pared hasta ahora silenciosa del pabellón habla desde este domingo con los colores, las aficiones y el lenguaje creativo" de Carlos.

Al acto, marcado por "los recuerdos compartidos", han acudido la alcaldesa, Rosa Díaz; la concejala de Cultura, Alicia Martínez Bustillo; los artistas responsables de la obra, familiares y vecinos.

Díaz ha asegurado que hoy no sólo se inaugura una obra artística, sino que se trata de "dar un lugar visible y permanente al enorme cariño que Polanco siente por Carlos".

Además, ha subrayado que el mural representa la huella que dejó en su familia, en sus amigos y en todos los vecinos que tuvieron "la suerte de conocerle".

Para la regidora, la amplia presencia de jóvenes ha reflejado "mejor que cualquier discurso" lo que significaba Carlos para quienes compartieron con él amistad, aficiones y proyectos.

"Ver aquí a tantos amigos demuestra que Carlos dejó una huella muy profunda. Este mural pertenece especialmente a ellos, porque son quienes mantienen vivo su recuerdo cada día", ha valorado.

También ha destacado que el Ayuntamiento ha respetado desde "el primer momento" los deseos y los tiempos marcados por la familia para hacer realidad el homenaje, ya que "era fundamental que se desarrollase junto a ellos, escuchándolos y esperando el momento que considerasen adecuado", ha recalcado.

Por su parte, la concejala de Cultura ha agradecido la sensibilidad mostrada por los creadores y ha resaltado la capacidad del arte urbano para transformar un espacio cotidiano en un lugar de "memoria, encuentro y reconocimiento colectivo".

EL MURAL

El mural ha sido ejecutado durante más de una semana por cuatro artistas grafiteros pertenecientes a los colectivos Actus Reus y Tricio.

Durante la fase de diseño mantuvieron distintas conversaciones con la familia para seleccionar los elementos capaces de representar mejor la personalidad, las inquietudes y la faceta creativa de 'Posa'.

La composición contiene dos elementos simbólicos: un gran retrato realista de Carlos durante la realización de una pintada artística y su firma 'Posa' en grandes caracteres.

Les acompañan reinterpretaciones de algunas de sus propias piezas, personajes y referencias a dos de sus grandes aficiones: el grafiti y la cocina.

Daniel Revenga, de Actus Reus, ha explicado que los artistas trabajaron a partir de bocetos, obras y referencias personales facilitadas por la familia, intentando hacer algo que a él le hubiera gustado realizar.

De ahí que el resultado no pretenda ser sólo una imagen conmemorativa, sino "una obra en la que también permanezca una parte de su forma de mirar y expresarse".

El Ayuntamiento ha recordado que la muerte de Carlos causó "una profunda conmoción" en el municipio, que entonces decretó una jornada de luto oficial y se reunió en una multitudinaria concentración silenciosa para acompañar a sus familiares y amigos.