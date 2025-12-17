La Policía Local pide colaboración para localizar al dueño de décimos de Lotería de Navidad perdidos en las Estaciones

Archivo - Lotería, Sorteo Extraordinario de Navidad - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha solicitado colaboración ciudadana para localizar al propietario de varios décimos de Lotería del sorteo de Navidad, que fueron extraviados en la zona de la Plaza de las Estaciones de la capital.

Las personas que puedan aportar algún dato deben contactar con el departamento de Atestados de la Policía Local de Santander en los teléfonos 092, 942 200 789 ó 942 200 744.