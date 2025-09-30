La Policía Local recibe la Medalla de Oro de Torrelavega: "Un reconocimiento a la confianza ciudadana en estos 150 años" - G.HERNANDEZ

TORRELAVEGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Policía Local de Torrelavega, Enrique Saiz Trigueros, ha recibido este martes de manos del alcalde, Javier López Estrada, la Medalla de Oro de la ciudad a esta institución con motivo del 150 aniversario de su constitución.

"La Medalla de Oro no es solo un reconocimiento a la historia de la Policía Local, sino también a la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros durante estos 150 años", ha afirmado Saiz Trigueros.

Se ha pronunciado así en el acto presidido por el alcalde y celebrado en el Teatro Municipal Concha Espina, coincidiendo con la festividad de San Miguel Arcángel, patrón del Cuerpo, al que han asistido miembros de la Corporación, responsables y miembros de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y del Ejército de Tierra, de policías locales de otras localidades, exalcaldes de Torrelavega, representantes del tejido social y vecinos que han querido sumarse al reconocimiento, ha informado el Ayuntamiento.

"Hoy es un día histórico para nuestra ciudad y para todos los que formamos y han formado parte de esta Policía Local de Torrelavega; recibir la Medalla de Oro de la ciudad en nuestro 150 aniversario es un honor inmenso y una responsabilidad que nos llena de orgullo", ha afirmado Saiz Trigueros, al tiempo que ha agradecido a toda la Corporación municipal este gesto, "que sentimos como un abrazo de toda la ciudad", ha añadido.

Como ha destacado, desde su creación, el Cuerpo ha tenido la "vocación de servir y proteger a los ciudadanos" y generación tras generación "los agentes han dedicado su vida al servicio público, afrontando retos, adaptándose a los cambios y, sobre todo, manteniendo intactos los valores de compromiso, cercanía y profesionalidad".

El jefe de la Policía Local ha dicho que, al mirar atrás, "recordamos a todos los que nos precedieron, a quienes ya no están y su ejemplo nos inspira y nos obliga a seguir trabajando con la misma entrega y dedicación".

Antes de terminar ha agradecido a sus compañeros su "entrega diaria, humanidad y profesionalidad" y les ha instado a seguir "trabajando juntos, con humildad y con orgullo, para que Torrelavega siga siendo una ciudad segura, acogedora y solidaria".

Por su parte, el alcalde ha afirmado que "este acto no es un homenaje institucional: es, sobre todo, un reconocimiento ciudadano". "No celebramos únicamente la historia de un cuerpo policial: celebramos el compromiso de hombres y mujeres que han entendido que servir a Torrelavega era más que un trabajo, era una vocación", ha dicho.

El regidor ha manifestado que "la Policía Local ha de ser siempre un reflejo del espíritu ciudadano; cercana, porque la confianza se construye con proximidad; justa, porque sin justicia la fuerza pierde sentido; valiente, porque la seguridad no se defiende desde la comodidad y ha de ser, sobre todo, humana, porque detrás de cada uniforme hay una persona que vive y siente como todos nosotros".

López Estrada ha insistido en que este reconocimiento "es para todos: para quienes hace 150 años dieron el primer paso y crearon la Policía Local; para quienes han servido generación tras generación; para los agentes que hoy siguen levantándose cada mañana con el espíritu de servicio público; y también para quienes algún día tomarán el relevo y continuarán esta historia".

En su discurso, el regidor ha recordado los orígenes de la Policía Local de Torrelavega y ha invitado a los actuales agentes a seguir manteniendo ese espíritu de construir ciudad. "Con humildad, la que da saber que tienes 51.687 jefes; la de ser consciente de que dependes de esas 51.687 personas; la de entender que debemos estar en la calle, siempre con nuestros vecinos", ha enfatizado.

También ha tenido un recuerdo para los agentes que "nos han dejado", entre ellos el anterior jefe de la Policía Local, Miguel Calleja, que falleció de forma repentina.

El acto ha incluido la proyección de un documental con los 150 años de historia de la Policía Local de Torrelavega, desde su creación a las fechas más actuales.

López Estrada ha estado acompañado en la mesa presidencial por el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega; la directora general de Seguridad, Mónica Escobedo; y el subinspector jefe de la Policía Local, Enrique Sainz Trigueros.

También han asistido concejales del equipo de Gobierno (PRC-PSOE), de PP, Vox y Torrelavega Sí, junto a exalcaldes y representantes de cuerpos de seguridad e instituciones, así como miembros jubilados de la Policía Local y familiares de agentes fallecidos.

Antes del acto de la entrega de la Medalla de Oro, como cada año con motivo de la festividad de San Miguel Arcángel, patrón de la Policía Local, se ha celebrado una misa en la iglesia de la Virgen Grande y ya en el Teatro Municipal Concha Espina se ha procedido a la entrega de condecoraciones, honores y distinciones.