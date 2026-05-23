La Policía Local de Santander intensifica la vigilancia con la incorporación de cuatro drones

La Policía Local de Santander intensificará la vigilancia con la incorporación de cuatro drones - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha incorporado cuatro drones, así como sus accesorios y emisoras de banda aérea, tras una inversión municipal de 31.485 euros que está destinada a intensificar la vigilancia en el municipio.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha detallado en nota de prensa que esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, financiado con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En concreto, se enmarca en la actuación nº 8, denominada 'Sistema de vigilancia de vertederos ilegales', cuyo objetivo es establecer medidas de vigilancia, prevención y disuasión frente a las malas prácticas de gestión y abandono de residuos en el norte litoral de Santander.

El edil ha explicado que, aunque esta inversión está vinculada principalmente a la vigilancia de vertederos en la Senda Norte, los drones se utilizarán también para el conjunto de las labores de la Policía Local, reforzando las actuaciones de seguridad, vigilancia y control de zonas comunes.

Así, estos sistemas permitirán intensificar la supervisión ambiental, facilitar la coordinación operativa de los equipos y mejorar la respuesta ante conductas incívicas o infracciones medioambientales, como vertidos ilegales, abandono de residuos o cualquier otra práctica contraria a la normativa vigente.

Además de la incorporación de los equipos, el contrato incluye la formación técnica especializada de los agentes, con el fin de garantizar el máximo rendimiento operativo de los drones y su correcta utilización en labores de vigilancia, control y prevención.

Finalmente, Castillo ha asegurado que el Ayuntamiento continúa dotando de nuevos medios y equipamientos al Cuerpo local para que pueda desarrollar su trabajo en "las mejores condiciones posibles".