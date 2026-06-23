La Policía Nacional de Cantabria rinde un homenaje a los 188 agentes víctimas del terrorismo

Acto del Día de las Víctimas del Terrorismo de la Policía Nacional. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Cantabria ha rendido este martes un homenaje a los 188 agentes que fueron víctimas del terrorismo de 1968 a 2015, como muestra de "reconocimiento, respeto y solidaridad para que su memoria se perpetúe en el seno de la institución policial y en el resto de la sociedad, de acuerdo con los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad".

El acto se ha celebrado en la Jefatura Superior en Cantabria, con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora el 16 de junio en recuerdo de María José García, una inspectora de la Policía Nacional asesinada en un atentado terrorista en 1981 cuando tenía 23 años.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el jefe regional de Operaciones del cuerpo, el comisario Fernando Chemelal, han presidido el acto.

Durante su intervención, Chemelal ha trasladado que el conjunto de la sociedad española ha sufrido "la amenaza del terrorismo", aunque algunos colectivos han padecido "su crueldad en mayor medida", como es las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los jueces, los magistrados y los fiscales.

Según ha indicado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el cumplimiento de su misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, han sufrido un "importante" número de atentados terroristas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Además, de los 188 integrantes de la Policía Nacional asesinados, ha señalado las "decenas" de agentes heridos y "un largo número" de familias que "padecieron el horror del terrorismo en primera persona".

"Todas esas víctimas simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la barbarie terrorista, y es por ese motivo por el que la sociedad española y su Policía Nacional tienen una deuda permanente de gratitud y una obligación moral de reconocimiento con todas ellas, especialmente con quienes fueron asesinados", ha manifestado.

Por esta razón, a través de este acto, los policías nacionales en activo, en segunda actividad y jubilados rinden un homenaje a aquellos que fueron víctimas del terrorismo "solo por el mero hecho de ser policías nacionales" y de cumplir la misión encomendada por la legislación.

46 ATENTADOS EN CANTABRIA

Por su parte, Casares ha reivindicado una "memoria limpia" para las víctimas del terrorismo porque "constituyen la referencia moral de nuestra democracia".

"Una sociedad verdaderamente democrática no puede permitirse olvidar el sufrimiento de quienes fueron asesinados, heridos, amenazados o perseguidos por defender los valores que hoy disfrutamos en libertad", ha enfatizado.

El representante del Estado ha recordado a quienes sufrieron "la barbarie y sinrazón" del terrorismo de ETA, que asesinó a 853 personas, dejó más de 2.600 heridos y secuestró a cerca de 90 personas, y durante más de 40 años tuvo a todo el país en "estado de alarma"; y también a quienes "dieron su vida en defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho".

Asimismo, ha destacado el trabajo de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil, gracias al cuál "España logró hace 15 años derrotar a ETA desde la ley, la unidad y la fortaleza democrática".

Y ha apelado al "recuerdo permanente" de las víctimas del terrorismo" porque "su memoria debe ocupar siempre un lugar central en nuestra democracia porque representan la dignidad de una sociedad que nunca se rindió ante la violencia".

En este punto, ha indicado que ETA perpetró 46 atentados terroristas en Cantabria, como el de La Albericia, el edificio de Ministerios en Santander, el Patronato Militar de Santoña o el cuartel de la Guardia Civil en Pesúes.

De esta forma, ha emplazado "recordar siempre los nombres propios de quienes fueron arrebatados de la vida por tanta sin razón" y ha reivindicado el fin de la banda terrorista ETA hace ya 15 años, "derrotada por la fortaleza de la democracia española".

No obstante, Casares ha advertido que "el odio y el terrorismo" ahora "tienen nuevas formas". "Han aparecido nuevas amenazas en el ámbito global en forma de terrorismo internacional, con gravísimos atentados en España y en toda Europa y que también han golpeado a la Policía Nacional".

Por ello, ha señalado que, "cuando recordamos a las víctimas del terrorismo, no estamos mirando únicamente al pasado, sino que estamos defendiendo nuestro presente y protegiendo nuestro futuro".

"La memoria de las víctimas no es un ejercicio de nostalgia, es una responsabilidad democrática y, por eso, reivindico una memoria limpia para ellas porque olvidar sería una forma de injusticia y desdibujar la verdad equivaldría a otorgar una victoria moral a quienes nunca pudieron conseguirla", ha concluido.

DEFENSA DE LA LIBERTAD Y EL ESTADO DE DERECHO

El acto ha comenzado con la interpretación del Himno Nacional y el pase de revista por parte de las autoridades a la formación policial. A continuación, se ha proyectado un vídeo conmemorativo en recuerdo de los 188 agentes caídos y ha finalizado con la interpretación del himno de la Policía Nacional.

Al acto también han asistido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga; el fiscal superior Jesús Arteaga; el jefe de la Guardia Civil en la comunidad, el coronel Jorge Bodelón, y el delegado de Defensa, Emiliano Blanco, entre otros.

Con la presencia de la consejera de Presidencia, el Ejecutivo regional ha reafirmado su compromiso con el reconocimiento, homenaje y memoria a todas las víctimas del terrorismo como "referencia ética" del sistema democrático y símbolo de la defensa de la libertad y el Estado de Derecho.

En nota de prensa, Urrutia ha puesto en valor la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como "garantía de libertad y defensa frente a cualquier amenaza terrorista".

En 2024 la Policía Nacional instauró como evento institucional el Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional con el objeto de honrar a los agentes víctimas del terrorismo y a todos sus familiares.