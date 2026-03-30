La Policía Nacional detiene a un hombre en Torrelavega por acosar a una joven

SANTANDER, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Torrelavega como presunto autor de un delito de acoso a una joven, a la que controlaba en su rutina diaria, cuando regresaba de su trabajo.

El arrestado, que quedó en libertad tras pasar a disposición judicial, había tenido conductas similares hacia otras mujeres en el pasado.

En este caso, la joven denunció los hechos el 20 de marzo y la Policía estableció un dispositivo de vigilancia para comprobarlos, localizando e identificado al denunciado, ha informado este lunes.

En la denuncia indicó que el día 17 por la noche, cuando fue a recoger su vehículo en el lugar donde lo deja estacionado antes de ir a trabajar, observó que tenía un papel con un número de teléfono móvil en el limpiaparabrisas.

Pensó que podría ser de alguien que le había dado un golpe en el coche pero al llegar a su casa comprobó que no tenía ningún desperfecto en el automóvil. Esto "intranquilizó" a la joven, que se lo comentó a su padre, quién decidió llamar al número de teléfono.

Respondió a la llamada un hombre que, ante la petición de explicaciones por la anotación dejada, refirió que estaba buscando un coche para comprar, a lo que le indicó que este no estaba en venta.

La chica añadió en la denuncia que cuando regresaba de trabajar al día siguiente e iba a recoger su vehículo en el aparcamiento donde siempre lo deja observó estacionado al lado un coche en cuyo interior había un hombre que la observaba "continuamente y sin perderla de vista", lo que la generó "un gran temor".

Sospechó que podría ser quien le había dejado la nota con el número de teléfono la jornada previa y así se lo comunicó a su familia. Tras esto, al día siguiente el padre decidió ir al aparcamiento donde tenía su hija el coche y allí esperó vigilante hasta que regresase del trabajo.

Así, comprobó que en el lugar estaba el mismo vehículo que la joven le había indicado horas antes, cuyo ocupante coincidía con la descripción que también le había facilitado. Ante este comportamiento "tan sospechoso", el padre anotó la matrícula para ponerlo en conocimiento de la Policía al denunciar los hechos.

Con estos datos, el Grupo de Investigación especializado en este tipo de delitos inició las pesquisas y el día 20 estableció un dispositivo en el aparcamiento, gracias al cual los agentes localizaron en el lugar y en actitud "vigilante" el vehículo del sospechoso, que fue identificado y no fue capaz de dar una respuesta "coherente" sobre su presencia allí.

Los investigadores averiguaron que en el pasado había tenido conductas "muy similares" hacía otras mujeres. Tras la localización y detención del implicado como presunto autor de un delito de acoso, pasó a disposición judicial y quedó en libertad provisional.