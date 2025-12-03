La Policía Nacional investiga las causas del tercer incendio en el mismo garaje del Alisal

Imagen del tercer incendio en un garaje comunitario de José María Cossío - X BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando las causas del incendio ocurrido en la medianoche del martes en el garaje comunitario de José María Cossío de Santander, que ya sufrió dos anteriores, en 2007 y 2024.

"Todavía es pronto para determinar las causas", han explicado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que se han limitado a indicar que la investigación está "abierta" y, por tanto, aún no se puede adelantar nada al respecto.

El anterior incendio en este garaje de la zona del Alisal se produjo en la madrugada del 11 de abril de 2024. En él, resultaron afectados unos 70 vehículos, casi una treintena de ellos calcinados.

Desde el principio se barajó que el incendio no había sido fortuito sino provocado, al detectarse un foco primario y varios secundarios.

Además, en ese momento varios vecinos de los bloques afectados se quejaron de "falta de mantenimiento" de la instalación, que ya sufrió un incendio en 2007 en el que se perdieron algunos vehículos.

Aproximadamente tres meses después fueron detenidas dos personas, de 37 y 38 años, que estuvieron en prisión provisional durante un mes y quedaron en libertad bajo fianza de 6.000 euros.

El juicio contra los presuntos autores del incendio, que fueron identificados a partir del visionado de imágenes de cámaras de seguridad y la declaración de testigos, aún no se ha celebrado.

La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión a cada uno de los dos acusados y una indemnización, conjunta y solidaria a los perjudicados, en las cantidades debidas por los daños causados en sus propiedades, que superan los 700.000 euros.

El ministerio fiscal también interesa el pago de una multa de 4.500 euros para ambos procesados como autores de un delito de daños con incendio cometido, uno de ellos en concepto de autor material y el otro, como cooperador necesario.

Según señala, el fuego lo inició uno de los procesados, I.M.N., en la plaza número 93 del garaje, mientras que el otro, L.A.M.E., realizaba labores de vigilancia "a fin de evitar que la acción de terceros pudiera frustrar el acto ilícito por ellos planeado" EL INCENDIO DE ESTA SEMANA

En el incendio de esta semana en el mismo garaje, resultaron afectados varios vehículos y seis personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por inhalación de humo y otras lesiones que se causaron cuando, al ser conscientes del nuevo fuego, bajaron para rescatar sus coches.

Cuestionada este miércoles por este último incendio, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que no tiene "ningún tipo de información" más allá de la actuación que efectuaron a causa del suceso la Policía y los Bomberos de Santander.

Tras los hechos, la Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas del nuevo incendio.