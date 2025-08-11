La Policía de Santander interpone 74 denuncias por botellón

Restos de botellón en la zona del Ensanche durante la Semana Grande.- Archivo - AAVV POMBO, CAÑADÍO Y ENSANCHE

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha formulado un total de 74 denuncias durante el fin de semana por consumo de alcohol en la vía pública, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Además, durante la pasada semana miembros de la Policía dieron cobertura a las dotaciones de 19 ambulancias del 061 que trasladaron al Hospital Valdecilla, para ser asistidas por personal facultativo, a otras tantas personas que encontraban indispuestas o heridas, 17 de ellas en la calle y dos en su domicilio.

Y también interpusieron diez denuncias por satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública (miccionar) y una por no depositar residuos en la papelera.