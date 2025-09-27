La Policía de Santander realizó más de 53.500 intervenciones en 2024, casi un millar más

SANTANDER 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha realizado más de 53.500 intervenciones en 2024, lo que supone casi un millar más que en el año anterior.

La alcaldesa, Gema Igual, ha dado a conocer estos datos durante la festividad de San Miguel Arcángel, patrón del cuerpo, que ha tenido lugar este sábado en el Paraninfo de La Magdalena.

Entre esas actuaciones, Igual ha puesto de relieve las más de 550 personas atendidas en siniestros relacionados con el tráfico, las casi 2.000 denuncias en materia de seguridad ciudadana o las más de 3.000 en el ámbito del ocio, por conductas inadecuadas en la vía pública, para que las calles de la ciudad "sean espacios seguros y de convivencia".

Asimismo, se ha referido a las más de 700 intervenciones con víctimas de violencia de género y doméstica.

"Estas cifras son solo algunas, pero reflejan bien vuestro compromiso porque representan vidas protegidas, problemas resueltos y una ciudadanía que se siente acompañada y respaldada", ha señalado la alcaldesa.

Ha felicitado de manera especial a los agentes distinguidos este año "por actuaciones que reflejan lo mejor de vuestra entrega y compromiso", y ha hecho extensivo el agradecimiento de toda la ciudad a los más de 250 hombres y mujeres que integran la plantilla.

"Con vuestro trabajo diario, -a menudo discreto, pero siempre decisivo-, hacéis posible que Santander sea una de las ciudades más seguras de España", ha remarcado.

La regidora ha recordado que en los últimos meses se han sumado 51 agentes al Cuerpo, 22 provenientes de promoción interna y 29 de acceso libre, un refuerzo en la plantilla que supone un "salto histórico" para este servicio.

"Todos ellos aportan savia nueva, ilusión y energía a una Policía que, además, rejuvenece su media de edad, situada ahora en torno a los 45 años, y es una cifra que significa un mayor equilibrio entre experiencia y juventud, y que garantiza un futuro sólido y profesional para el cuerpo", ha añadido.

Además, Igual ha destacado la modernización de los medios materiales, con la incorporación de motocicletas y turismos que refuerzan la capacidad de respuesta en una ciudad que exige "movilidad, rapidez y eficacia".

Ha concluido agradeciendo a las familias de los agentes "el apoyo silencioso y constante en los momentos difíciles" y ha reafirmado el compromiso municipal de seguir dotando a la Policía Local de "los mejores medios humanos y materiales".

"Gracias a vuestro esfuerzo, Santander es hoy una ciudad más segura, más justa y más humana. Sigamos avanzando juntos hacia un futuro en el que cada santanderino sepa que cuenta con una Policía moderna, profesional y cercana", ha afirmado.