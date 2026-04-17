La Policía de Santander seguirá sin hacer horas extra ni prolongación de jornada y convoca una concentración el lunes

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales APLB-USO, CC.OO, CSIF, SIEP y UGT han informado este viernes que, ante la ausencia de "progresos reales" en la Policía Local de Santander, han decidido reforzar sus movilizaciones, manteniendo la medida de no realizar horas extraordinarias ni prolongaciones de jornada y convocando una concentración el próximo lunes, 20 de abril, a las 15.00 horas, frente al Parlamento de Cantabria, como medida de presión ante la "falta de negociación efectiva" por parte del Ayuntamiento.

La Policía Local celebró este jueves una asamblea "con una altísima participación de la plantilla", en la que se analizó la situación actual del conflicto laboral que mantienen con el Ayuntamiento.

Durante la misma, según han informado los citados sindicatos, se acordó mantener las medidas adoptadas hasta la fecha, consistentes en no realizar horas extraordinarias ni prolongaciones de jornada, "como forma de presión ante la ausencia de avances reales en la negociación".

Asimismo, los agentes manifestaron su preocupación por la "falta de voluntad negociadora" del Ayuntamiento de Santander, así como por el "incumplimiento reiterado de compromisos y la ausencia de propuestas concretas que den respuesta a sus reivindicaciones".

En este sentido, la plantilla denuncia especialmente la situación generada tras el acuerdo alcanzado el 9 de abril de 2024, en el que se pactó una subida escalonada del nivel del Complemento de Destino, y que a día de hoy "ha quedado en papel mojado".

Según han indicado, la Intervención General del Estado considera que dicho acuerdo carece de la debida justificación técnica, al existir -dice- una "falta de motivación objetiva de los puestos de trabajo", lo que supone "que lo que en su momento fue firmado y presentado como un acuerdo fundamentado, ahora se cuestiona por una deficiente tramitación atribuible al propio Ayuntamiento".

En este sentido, han denunciado que la representación municipal no ha planteado "ninguna alternativa similar, ni ha dado respuesta al resto de reivindicaciones planteadas por la plantilla, lo que incrementa la sensación de bloqueo, incertidumbre y pérdida económica para los agentes".

Entre las principales demandas figura el reconocimiento de la toxicidad del puesto de trabajo, una cuestión que, según denuncian, sigue sin ser abordada por el equipo de Gobierno.

En este contexto, la plantilla ha decidido "dar un paso má"s en sus movilizaciones y ha convocado una concentración el próximo lunes frente al Parlamento de Cantabria, con motivo de la celebración del Pleno semanal, con el objetivo de visibilizar el conflicto y exigir una solución inmediata.

Desde la Policía Local se insiste en que este conflicto "no responde a intereses particulares", sino "a la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas, seguridad para los agentes y un servicio de calidad para la ciudadanía".

La plantilla ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento para que "retome el diálogo de manera efectiva y evite que el conflicto continúe agravándose".

Además, ha advertido que, de mantenerse esta situación, el conflicto se prolongará más allá del verano, "con las consecuencias que ello supondrá para el servicio y la ciudad".