La Policía sitúa al autor del disparo a una mujer en Torrelavega en su entorno familiar

LOS CORRALES DE BUELNA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La investigación de la Policía Nacional sitúa al autor del disparo que este jueves sufrió una mujer en su vivienda del barrio Covadonga de Torrelavega en el entorno familiar de la víctima, al que está tomando declaración la autoridad judicial.

Así lo ha informado este viernes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a preguntas de los medios, que ha precisado que hasta el momento no hay confirmación de quién ha sido el autor material de la agresión con arma de fuego a la mujer, que se encuentra estable y consciente y permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Según ha indicado, esta mañana la autoridad judicial está tomando declaraciones algunos de los miembros de la unidad familiar de la mujer si bien "de momento, ningún familiar ha querido declarar, nadie ha visto nada y en el entorno del piso y de la víctima tampoco. Pero confiemos en el trabajo de la Autoridad Judicial".

Casares ha pedido "prudencia" puesto que se trata de una investigación en curso, y ha realizado algunas precisiones respecto a la información transmitida ayer, como que la llamada no entró en el 091 sino en el 112. También ha confirmado que el suceso se produjo en el domicilio familiar de la mujer, que presenta heridas por entrada y salida de bala.

El delegado confía en que se puedan esclarecer los hechos "en los próximos días".

Casares ha realizado estas declaraciones en Los Corrales de Buelna, tras supervisar las unidades de la Guardia Civil que participan en el dispositivo de La Vuelta Ciclista a España.