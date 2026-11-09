Policías del incendio del Alisal señalan a uno de los acusados como "autor y ejecutor" y al otro como "colaborador"

Juicio contra los dos acusados del incendio del garaje de El Alisal - EUROPA PRESS

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios policías investigadores del incendio del garaje en El Alisal en abril de 2024, con unos 70 vehículos dañados, se han ratificado este lunes en el juicio en su identificación de los dos acusados como las personas a las que se ve en el vídeo en el lugar de los hechos instantes antes de que se originara el fuego. Además, han señalado a uno de ellos, I.M.N, vecino del edificio, como el "autor intelectual del hecho" y quien se encargó de su "ejecución", y al otro, LA.M.E. de "comparsa", "acompañante" y "colaborador necesario".

De hecho, han explicado que en el vídeo de las cámaras de seguridad del garaje se les observa juntos en el lugar de los hechos unos minutos antes de que el fuego se iniciara. Según han detallado, hay un momento en el que se ve cómo I.M.N tira lo que "parece un trapo" detrás de un vehículo estacionado en la plaza 93 del parking.

A los pocos minutos, vuelve a este lugar, se coloca detrás del vehículo, se queda un rato, se levanta y se va y, al poco, comienza un "resplandor" en esa zona, que es donde se inició el fuego pasadas las 2.30 horas del 11 de abril en este garaje comunitario de los números 54 a 68 de la calle José María de Cossío de Santander.

Así, han relatado que fue I.M.N. quien se encargó de la "ejecución" de los hechos mientras LA.M.E. ejerció de "acompañante" y, al menos que se aprecie en el vídeo, no realizó ninguna actuación para evitarlo.

Ambos se enfrentan a cuatro años de prisión por estos hechos, por los que fueron detenidos casi tres meses después del incendio y estuvieron en prisión provisional durante un mes, entre julio y agosto de 2024. Quedaron en libertad bajo fianza de 6.000 euros, aunque uno de ellos, LA.M.E, está en prisión por otra causa.

Además de la pena de cárcel, se les pide 4.500 euros de multa. Y en concepto de indemnización, el ministerio fiscal reclama que, de manera conjunta, indemnicen a la comunidad de propietarios en 700.200 euros y a los vecinos afectados en 198.600 euros.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS

Los policías han explicado en el juicio cómo lograron identificar a ambos acusados realizado una comparativa entre las imágenes de la cámara de seguridad y la apariencia que tenían cuando éstos acudieron a comisaría.

En I.M.N. apreciaron "muchas coincidencias" tanto en su físico como la ropa que llevaba el día de los hechos, en comisaría e incluso en el seguimiento que le realizaron los agentes. "Era un calcomanía", ha dicho uno de los agentes.

Y es que, ha expuesto que este hombre tiene rasgos muy característicos, entre los que han citado su baja estatura, su pelo rizado o su forma de andar.

También ha aludido a la ropa, que ha descrito como "de surf", un deporte que I.M.N practica y para el que suele portar varias tablas en su furgoneta, algo por lo que era conocido en el edificio y por lo que era apodado.

Además, apreciaron coincidencias en la mochila que llevaba, que era "bastante grande" y con unas correas sueltas por detrás.

Y respecto al otro acusado, también encontraron "similitudes" entre la imagen del vídeo y la que tuvieron en persona cuando éste acudió a comisaría, como el perfil, la complexión física o la barba, aunque han reconocido que sus rasgos físicos son "más comunes".

AMBOS ACUSADOS, JUNTOS EN EL GARAJE LA TARDE ANTERIOR

Sin embargo, a estas similitudes se unió el hecho de que una vecina con la que hablaron aseguró que la tarde anterior a que sucedieran los hechos vio a LA.M.E y a I.M.N. juntos en el garaje.

Además, a ello se une también que durante la investigación de los hechos ambos acusados tuvieron un incidente en una gasolinera de Cazoña en la que se llegaron a agredir.

Este hecho sirvió a los agentes para citar a declarar en comisaría a LA.M.E y verle físicamente, comprobando sus similitudes con las de la persona que acompañaba a I.M.N en el vídeo.

LOS TELÉFONOS MÓVILES LOS SITÚAN "EN LA MISMA ZONA"

Por otra parte, otro hecho que "llamó la atención" a uno de los investigadores fue que la tarde del incendio las antenas de telefonía situaron a los teléfonos de ambos acusados "en la misma zona" y, de hecho, en un momento concreto: en el que el de I.M.N. se apaga o fue puesto en modo avión.

También, que el teléfono se apagara y estuviera así durante toda la noche de los hechos era algo inusual.

Y es que el móvil de IMN tenía todas las noches, a excepción de la de los hechos, una "actividad frenética" y "prácticamente está funcionando de continuo".

"AMNESIA" EN LOS VECINOS POR TEMOR A "REPRESALIAS"

Por otra parte, durante el juicio, varios de los policías han explicado que el vídeo de las cámaras se "filtró por un error involuntario del administrador" de la comunidad y "el 100%" de los vecinos que lo vieron les reconocieron que el de la imagen era I.M.N, aunque "no todos quisieron declarar por represalias".

De hecho, uno de los agentes ha relatado cómo estando en una cafetería cercana al garaje y a los edificios a los que da servicio, "todo el mundo" hablaba del tema "y decía quién era el autor menos cuando le ibas a tomar declaración: todo el mundo tenía amnesia". "Tú los oías hablar en el bar y dudas no tenían", ha incidido al respecto de I.M.N.

Estos hechos son enjuiciados por la Plaza Número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia y, tras haberse iniciado este lunes el juicio con las declaraciones de los policías, está previsto que prosiga el miércoles 11 con cuatro testificales y dos periciales; el jueves 12 continuarán las periciales, y el viernes será el interrogatorio de los acusados y los informes.