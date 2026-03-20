El PP afirma que los datos de los voluntarios del proyecto Cohorte Cantabria están "totalmente protegidos"

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SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional y portavoz de Salud del PP, Miguel Ángel Vargas, ha asegurado que los datos de salud de los voluntarios que participan en Cohorte Cantabria están "totalmente protegidos" y ha rechazado los "embustes" del PSOE de Cantabria, que "manchan" el mayor proyecto de investigación biomédica de la comunidad autónoma.

El parlamentario ha mandado "un mensaje de tranquilidad" a los 50.000 voluntarios, señalando que "la información de Cohorte Cantabria se guarda de forma anonimizada en el Idival, que es una institución pública".

Así lo ha manifestado Vargas este viernes en nota de prensa, después de que la portavoz socialista, Ainoa Quiñones, denunciara que el Gobierno de Cantabria (PP) va a "vender" los datos de salud de estos voluntarios a la farmacéutica americana Regeneron Pharmaceuticals, a su juicio, el ejemplo "más sangrante" de "privatización" en la región.

El diputado 'popular' ha lamentado que Quiñones "insista en un asunto que los responsables del programa ya han desmentido públicamente, negando la privatización y comercialización de los datos recopilados en la iniciativa cuando el pasado mes de febrero desde el PRC se cuestionó este proyecto estratégico regional".

Asimismo, ha señalado que "todas las colaboraciones y convenios para investigar la salud de los cántabros pasan por el Comité de Ética de Investigación de Cantabria".

Para Vargas, "el PSOE yerra profundamente al generar dudas sobre este proyecto" que, ha apuntado, "está abierto a investigadores de cualquier institución, siempre que cumplan los estrictos principios éticos regulados por las entidades públicas cántabras".

Por todo ello, el portavoz de Salud ha pedido a Quiñones "responsabilidad para transmitir a la ciudadanía la tranquilidad que el rigor de esta iniciativa demuestra" y "estar a la altura del proyecto y lo que va a suponer para la investigación".