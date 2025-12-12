El PP: "Las andanzas de Leire Díez en Madrid se hicieron con pleno consentimiento del PSOE de Cantabria"

Iñigo Fernández (PP) muestra una foto de Leire Díez con Pedro Casares - PP

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cantabria asegura que la dirección regional del PSOE dio su "pleno consentimiento" a las "andanzas en Madrid" de la exsecretaria general del partido en Vega de Pas y exteniente de alcalde de este municipio, Leire Díez, que tras su paso por la región ocupó altos cargos en empresas dependientes del Gobierno central y que ahora ha sido detenida por presuntas irregularidades en contratos públicos al tiempo que está siendo investigada por otras causas.

"Las andanzas de Leire Díez en Madrid se hicieron con pleno consentimiento de la dirección del PSOE de Cantabria", ha afirmado este viernes el diputado regional y senador autonómico del Partido Popular, Íñigo Fernández, sobre el arresto de la conocida como 'fontanera' de Ferraz a manos de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxón Alonso, socio del 'ex número tres' del PSOE Santos Cerdán en Servinabar.

En una rueda de prensa, el parlamentario del PP ha señalado que Díez -que se encuentra desde el miércoles en la comisaría de Tres Cantos en Madrid a la espera de pasar a disposición judicial- era "la figura más relevante" y "prominente" del PSOE cántabro, por los destacados puestos que ocupó en Enusa (la empresa nacional del uranio, de la que fue responsable de comunicación de 2018 a 2021) o en Correos (trabajó como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales del grupo postal entre febrero de 2022 y finales de 2023), a lo que ha sumado "encargos" desde Ferraz y La Moncloa.

Fernández ha aconsejado a Díez que colabore con la Justicia, "tire de la manta, caiga quien caiga", al entender que eso puede beneficiarla: "Yo, en su caso, contaría toda la verdad, cuanto antes. Eso es lo que le puedo recomendar en beneficio de su defensa, porque optar por tapar, ocultar, esconder, enredar, por salvar a no se sabe a quién es un camino que puede no favorecerle".

ESTUPOR POR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN Y EL SILENCIO ATRONADOR DEL PSOE

Por lo demás, el diputado y senador ha mostrado el "estupor" del PP por los "episodios de corrupción tan gravísimos que vamos conociendo cada día" y que "rodean" al presidente de España y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que según ha apostillado está "en el centro" de las sucesivas irregularidades que van aflorando.

Y ese "estupor" también es, como ha añadido Fernández, por la "participación" en esos casos de personas "relevantes" del socialismo cántabro -como la ya exmilitante del partido- y el "silencio clamoroso y atronador" de sus máximos dirigentes: Pedro Casares, secretario general del PSOE regional y delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, o Ainoa Quiñones, portavoz de la formación y que también fue la máxima representante del Estado en Cantabria.

"La socialista cántabra más conocida en Madrid es Leire Díez, con el consentimiento de Pedro Casares", ha sentenciado el dirigente 'popular'. Sin embargo, "parece que ahora nadie conoce a nadie" y "nadie se acuerda del papel" de Díez en el PSOE, ha expuesto tras referirse a su implicación para que Sánchez recuperara la Secretaría General del partido o al apoyo que prestó a Casares "hace menos de un año" para que se hiciera con el liderazgo de la formación autonómica.

Por eso, Fernández ha asegurado que la dirección del PSOE cántabro conocía "las andanzas de Leire en Madrid" y ha afeado que "nadie" del partido en la región trasladara a Ferraz su "desacuerdo" con el proceder de Díez.

Pero "eso no significa que Casares y Quiñones estén implicados en estos escándalos", ha puntualizado el dirigente 'popular' quien, durante su comparecencia ante los medios, ha mostrado diferentes fotografías en las la exsocialista aparece con Sánchez o Casares. Este último, si bien ha condenado el comportamiento de Díez, ha dicho que no tiene "nada que ver" con el partido cántabro actual, al que llegó "casi por casualidad" y "hace muchos años": "No forma parte ni ha tenido en los últimos años ningún cargo en el Partido Socialista, ni orgánico ni institucional".

Pero para Iñigo Fernández, "el sanchismo" que ahora "se desmorona" y "se cae a pedazos" tiene en Cantabria "dos caras, dos figuras visibles por encima de todas las demás": Leire Díez y Pedro Casares. Y a su juicio, el segundo "permitió con su consentimiento en Madrid todas las operaciones" de la primera "destinadas dinamitar el Estado de Derecho en España y a impedir que una Justicia libre pueda hacer seguimiento e investigación y, en su caso enjuiciamiento, de los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno".

"La corrupción se desborda en el vaso de Pedro Sánchez. El país entero, la sociedad, está sobrecogida y esto no puede aguantar más tiempo. Lo vemos todos menos Sánchez", ha concluido.