El PP aprueba inicialmente las ordenanzas fiscales para 2025 sin el apoyo de la oposición

SANTANDER, (EUROPA PRESS)

El equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Santander, con su mayoría absoluta, ha sacado adelante este martes la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para 2025, que han contado con el rechazo de toda la oposición (PSOE, Vox, PRC e IU) para la subida del 16% del precio del servicio de recogida de vehículos y el voto en contra de socialistas, regionalistas e IU y la abstención de Vox en la actualización del IPC para los servicios de agua y alcantarillado.

La modificación de las ordenanzas fiscales para el próximo año congelan las tasas, precios públicos e impuestos municipales por décimo año consecutivo, según ha destacado el equipo de Gobierno, y con ello el Consistorio "dejará de ingresar 9,7 millones de euros", ha indicado el concejal de Hacienda, Javier García, en el pleno extraordinario celebrado este martes.

Según el equipo de Gobierno, tampoco se aplicará el IPC, salvo en la actualización del servicio de agua y alcantarillado, que, por obligación del contrato, debe adaptarse a la subida del índice de inflación marcado por el Gobierno de España, que en este caso se sitúa en el 2,8%. Y se revisan las tarifas derivadas del nuevo contrato del servicio de inmovilización, recogida y depósito de vehículos, que se incrementan un 16%.

Mientras que los 'populares' han defendido que estas ordenanzas buscan el "equilibrio económico-financiero" del Ayuntamiento. El concejal de Hacienda ha señalado que "la inflación ha impactado en las cuentas" municipales y, pese a ello, "Santander lleva una década sin subir impuestos y ampliando las bonificaciones".

"Medidas que nos posicionan en primeros puestos en competitividad fiscal, con el IBI más bajo que permite la ley", ha enfatizado el concejal, que también se ha referido a la plusvalía, dos impuestos a los que no hace referencia la oposición porque, a su juicio, evidencia que desde el PP "minimizamos la presión fiscal en las principales figuras impositivas que dependen del Ayuntamiento".

Desde la oposición, el PSOE ha criticado que el equipo de Gobierno "lamentablemente" no ha dado a la oposición "ni la oportunidad de hacer propuestas para estas ordenanzas", en las que el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha criticado especialmente la subida del IPC contemplada en el contrato de la concesionaria del servicio de aguas, que "ustedes vendieron a una empresa", y en el que cree que "hay gato encerrado".

El socialista ha denunciado que se sube "año tras año el IPC" en este servicio para que "se forre una empresa" a la que "dieron el servicio que prestaba el ayuntamiento y era perfectamente rentable" y que, además, tiene un beneficio empresarial del "6,5%" y en los últimos años, con el IPC repercutido, los santanderinos pagan "casi un 16%" acumulado. "Es cierto que aplican bonificaciones pero a todas las familias sin límite de renta. Aquí no hay justicia fiscal", ha denunciado.

Por parte de Vox, su portavoz, Laura Velasco, ha criticado que los santanderinos "pagan religiosamente" sus impuestos pero no los ven reflejados "en servicios públicos de calidad" porque "la ciudad está sucia, las frecuencias del TUS no van bien y cuando hay cortes del suministro de agua no reciben información".

"Por décimo año, el PP diga que no sube los impuestos pero no es cierto. Los santanderinos van a pagar un 2,8% más por el agua y el alcantarillado y un 16% más por el servicio de grúa", ha añadido Velasco, en cuya grupo municipal ha faltado en el pleno extraordinario el concejal Emilio del Valle.

Desde el PRC, la edil María Victoria Fernández ha señalado que los regionalistas están en contra de estas ordenanzas que "son contrarias" al "mantra" del PP de que "no suben impuestos". Así, ha apuntado que el servicio de depósito y grúa subirá "en términos globales más de un 30%" y no un 16%, y sobre la subida del IPC en agua y alcantarillado ha denunciado que el PP "sea incapaz

Por su parte, el concejal de IU, Keruin Martínez, ha asegurado que, pese a lo que afirme el equipo de Gobierno, "se están subiendo los impuestos y de manera injusta porque lo suben por igual a todos los santanderinos, sin ningún criterio de progresividad". "Al contrario del mantra que repiten una y otra vez, vienen aquí a subir los impuestos", ha espetado Martínez.

Para finalizar el debate, el concejal del PP ha dicho a la oposición que "es una decepción que no estén hoy aquí de acuerdo en nada" y que se centren en la actualización del IPC en el agua y el alcantarillado "sin hablar de que mantenemos impuestos en mínimos" con lo que "omiten información muy relevante".

Antes de la votación, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha criticado que los concejales de la oposición "no son fieles a la verdad". "No puede ser que se hable de subir impuestos cuando es mentira, cuando no estamos subiendo impuestos. No es normal que un concejal de la oposición confunda o quiera hacer confundir a los ciudadanos con que actualizar el IPC es subir impuestos, porque no es verdad", ha dicho.

Igual ha explicado que aplicar el IPC, que es "el coste de la vida", no puede tacharse de "desmesurado" y ha defendido "cumplir con la legalidad" que establece el contrato. Y, en cuanto al servicio de recogida de vehículos, ha insistido en que es "deficitario" y se sube el coste un 16% para que "paguen quienes hacen un mal uso del espacio de la ciudad" y "no todos los santanderinos".

Una vez que la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para 2025 ha salido adelante, se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y estarán en exposición pública durante un periodo de 30 días hábiles.