El PP cántabro se conjura para ayudar a que Feijóo sea presidente y acabar con la era "negra del sanchismo"

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, junto a los integrantes de las candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones del 29 de noviembre - PP CANTABRIA

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cantabria ha presentado este martes en un acto en el Hotel Bahía a los integrantes de sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre y que conforman el "mejor equipo" para ayudar a hacer a Alberto Núñez Feijóo presidente de España y poner así fin a la "etapa negra del sanchismo" y "pasar página de tanta mentira, corrupción y negligencia".

Así lo ha señalado la presidenta del PP de Cantabria y de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga, en su intervención en este acto, en el que ha estado acompañada por casi la totalidad de los integrantes de las candidaturas.

La lista al Congreso está liderada por Isabel Urrutia, que ha tenido que dejar por ello su cargo de consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa y el resto de integrantes son Félix de las Cuevas, diputado nacional; Eva Balbín, concejala en San Vicente de la Barquera; Óscar Clemente y Esther Mendiguchía, tenientes de alcalde de Tresviso y Los Corrales de Buelna, respectivamente.

Y la del Senado está encabezada por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y hasta ahora diputada regional --cargo del que ha dimitido este mismo martes--; Luis Martínez Abad, hoy ausente en el acto por motivos personales y que hasta su inclusión en la candidatura era consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y María Carmen Bedoya, concejala del equipo de Gobierno en Piélagos.

Buruaga ha resaltado que son unos "magníficos" candidatos que, junto con la "fuerza" del PP, "van a ayudar a empujar desde Cantabria el cambio que España necesita".

"Dijimos que había que echar el resto para ganar estas elecciones, que había que presentar a los mejores y no ha sido un farol. Vamos con todo: con unos servidores públicos intachables, dos de nuestros mejores consejeros, un pedazo alcaldesa con grandísima experiencia de gestión, buenos parlamentarios, buenos concejales, todos ellos políticos de talento con una acreditada trayectoria que se incorporan al equipo ganador de Alberto Núñez Feijóo", ha resaltado.

La presidenta ha reivindicado que estas elecciones, "no van de siglas" sino de "ganar para gobernar" y poder "reconstruir el país", "levantar lo que han hundido", "fortalecer el Estado, regenerar la democracia, reunir a los españoles y recuperar la autoestima". "España no está condenada a ser el país en el que la han convertido", ha aseverado.

Buruaga se ha mostrado "convencida" de que el 29 de noviembre "los españoles pondrán a cada uno en su sitio" porque están "hartos de tanta decadencia e hipocresía".

"Queremos un Gobierno honrado", ha dicho la presidenta, que ha señalado que, para ello, hay que "acabar en las urnas con la hipocresía del sanchismo, con todos esos jetas, caraduras que dicen una cosa y hacen exactamente la contraria", que dan "lecciones de feminismo mientras pagan prostitutas con dinero público" o que se presentan "como la solución a la falta de vivienda cuando precisamente ellos son el origen del problema con su intervencionismo, recetas fracasadas y sus políticas de construcción cero".

Buruaga ha señalado que se necesita un Gobierno "que se tome en serio su integridad territorial y sus fronteras" y un presidente que sea "un servidor público y devuelva a los españoles la prosperidad que se han ganado" y tenga "experiencia, rigor y gestión para que España vuelva a funcionar".

Además, Buruaga ha aprovechado su intervención para reclamar "responsabilidades políticas" por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

"Más de 115 fallecidos en dos accidentes de tren de alta velocidad en nueve meses exigen investigaciones, explicaciones, responsabilidades políticas, rendir cuentas y decir la verdad a los españoles. No es una opción, es una obligación ética, moral, política. Pero os digo una cosa: a estas alturas es lo de menos ya si se van o no porque en menos de un mes los españoles pondrán a cada uno en su sitio", ha aseverado.

URRUTIA LLAMA A LOS SUYOS A NO RELAJARSE Y A TRABAJAR "TODOS LOS VOTOS"

Por su parte, Urrutia ha asegurado que el PP de Cantabria y sus candidatos "se van a dejar la piel" en estas elecciones y ha pedido a los populares que no den "nada por hecho".

Así, les ha hecho un llamamiento para no caer en el "conformismo, ni en la relajación ni en la autocomplacencia". "Tenemos que trabajar todos los votos, hasta el que penséis que ya tenéis", ha dicho.

Y es que, a su juicio, solo con una "victoria incontestable" se podrá echar a Sánchez de La Moncloa. "Ellos no se van ni se quieren ir. Ya vemos cómo se aferran al puesto como lo ha hecho (Óscar) Puente estos días con la que tiene a sus espaldas, con la que tiene y va a seguir teniendo. No pasa nada, les vamos a echar nosotros", ha afirmado.

Por su parte, Igual ha subrayado que el 29N los españoles deben decir entre "mafia" o "democracia" y ha reivindicado que "solo hay una alternativa en España", que es la que encarna Feijóo, la "única persona que puede sacar a España de esta situación".

Y es que, según la cabeza de lista al Senado, entre los "perjudicados" del Gobierno de Sánchez están las víctimas de Urda y Adamuz, los ceutís, los afectados por la dana de 2024, por el apagón, los empresarios "demonizados" por el Ejecutivo, los jueces "perseguidos, extorsionados", las personas a las que le han okupado su vivienda, la Familia Real "por no darle el reconocimiento que se merecen" o aquellos que no pueden asumir el precio de la lista de la compra. "Puedo estar aquí hasta el 29N", ha ironizado.