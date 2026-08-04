El PP critica al PSOE y PRC por patrocinar "la campaña de descrédito a la educación" de la Junta de Personal Docente

El diputado autonómico del PP y portavoz de Educación, Álvaro Aguirre. - PP DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este martes al PRC y PSOE por patrocinar "la campaña de intoxicación, confrontación y descrédito contra el sistema educativo de Cantabria" promovido por la Junta de Personal Docente.

En un comunicado, el diputado autonómico del PP y portavoz de Educación, Álvaro Aguirre, ha denunciado que sendos partidos de la oposición "hayan decidido situarse del lado del radicalismo sindical".

"Resulta indignante que un partido que aspira a gobernar Cantabria como el PSOE, ampare y blanquee comportamientos impropios de una organización sindical responsable, basados en el insulto, la caricatura y la descalificación personal", ha lamentado.

Además, ha señalado que quienes utilizan los canales oficiales de representación sindical para "ridiculizar" al consejero de Educación, Sergio Silva, o a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "no están ejerciendo la libertad sindical; están degradando el debate público y faltando al respeto a los legítimos representantes de todos los cántabros".

En este sentido, Aguirre ha explicado que "queda demostrado que la política educativa de ambos partidos es inexistente", puesto que se ha limitado a actuar "en base a lo que ordenen algunos sindicatos".

"Les salió mal con la polémica estéril del convenio de Santa Clotilde y volverán a fracasar de nuevo", ha apostillado.

Según el portavoz de Educación, la actitud de ambos partidos responde exclusivamente "al oportunismo y a la desesperación política de unos dirigentes que han renunciado a construir una alternativa seria y prefieren agarrarse a cualquier pancarta con tal de conseguir un titular y colarse en una foto".

"Los recortes de los que hablan unos y otros no existen, más cuando hoy se destinan cerca de 790 millones a la Educación, 160 más de los que destinaban ellos", ha concretado.

Los populares han asegurado que es "radicalmente falso" que se haya despedido a nadie, y ha explicado que, en un contexto de pérdida de alumnos, se requieren "menos contrataciones temporales de profesores y maestros interinos, de quienes cubren bajas, sustituciones y ocasionalmente vacantes".

Además, ha apuntado que "ni Pedro Casares (PSOE) ni Paula Fernández (PRC) están defendiendo los intereses de los docentes", sino que están pensando únicamente "en su supervivencia tras las elecciones autonómicas de 2027", al igual "que determinados líderes sindicales solo buscan mantener artificialmente vivo un conflicto porque este año se la juegan sus propias elecciones sindicales".

Por otra parte, Aguirre ha condenado que el PSOE y el PRC "legitimen por activa y por pasiva prácticas de presión absolutamente inaceptables en una democracia", como amenazar con dejar a miles de alumnos sin excursiones escolares para intentar doblegar al Ejecutivo.

"Eso no es defender la educación pública; eso es utilizar a los alumnos y a sus familias como rehenes de una estrategia política y sindical", ha criticado.

Finalmente, el portavoz de Educación del Grupo Popular ha reiterado que el Partido Popular "no va a ceder ni un milímetro ante el chantaje político o sindical". "Nuestro compromiso es con los docentes, con las familias y con los alumnos de Cantabria; no con quienes pretenden utilizar la educación como arma de confrontación política y vehículo de patrocinio personal".