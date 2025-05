El PP insta a Marlaska a pedir perdón a la UCO tras los audios de Leire Díez, la "fontanera cántabra" del PSOE

La exteniente de alcalde en Vega de Pas, señalada por presuntamente buscar información comprometida contra un mando de esta unidad policial

MADRID/SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha instado este martes en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que pida perdón a los jueces y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras los audios de la periodista Leire Díez, la "socialista pata negra" y "fontanera cántabra" -es afiliada al partido de esta comunidad autónoma- señalada por presuntamente buscar información comprometida contra un mando de esta unidad policial.

El senador 'popular' cántabro Severiano Cuesta también ha exigido al titular del Ministerio que desmienta que las filtraciones, que afectan a la que fuera teniente de alcalde de Vega de Pas, forman parte de un "reportaje de investigación" en el que estaría trabajando la implicada, según ha manifestado ella misma en diferentes medios de comunicación.

De acuerdo con las grabaciones publicadas en direrentes medios de comunicación, Leire Díez se reunió con un empresario acusado de fraude fiscal, al que solicitó que buscase datos para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delincuencia Económica de la UCO.

"Es usted un ministro del Interior que no sale en defensa de sus subordinados y que calla ante los furibundos ataques que reciben de sus compañeros de gabinete. Un ministro cómplice con el acoso al que se ven sometidos", ha criticado el senador por Cantabria.

Por su parte, Marlaska ha acusado al PP de "instrumentalizar" a la UCO y al resto de Fuerza de Seguridad y ha defendido que, desde que llegó al Ministerio del Interior en 2018, lo que ha hecho es cumplir con el encargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de devolver la "honorabilidad" a este departamento para que dejara de "oler a corrupción", tras la gestión tanto de Jorge Fernández Díaz como de Juan Ignacio Zoido.

"La Guardia Civil son más que nombres, son personas trabajadoras, y para nosotros es mérito y capacidad, no que se vengan muy cerca a adorarnos los oídos", ha continuado Marlaska en respuesta a Severiano Ángel Cuesta Alonso durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

MARLASKA, AL SERVICIO DE UNA MAFIA

Este senador del PP ha acusado al ministro de ser un "pobre títere al servicio de una organización que se maneja como una mafia" y ha sostenido que debería pedir perdón también a los jueces que investigan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno.

Según Marlaska, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil son ahora "mucho más respetadas" que el 7 de junio de 2018, cuando llegó él al Ministerio del Interior, poniendo fin a las etapas de los 'populares' Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido.

En este sentido, Marlaska ha sostenido que ahora hay "gente progresista, pero muy gestora" al frente de Interior, en oposición a estos dos ministros del Interior que fueron "auténticos fontaneros" del Gobierno del PP, un partido al que ha acusado de "encubrir y practicar la corrupción" como ocurrió cuando "fulminaron" a Pablo Casado. "Ustedes sí que llegan tarde a pedir perdón", ha enfatizado.

"La diferencia entre este Ministerio del Interior y los suyos creo que es abismal; a mí no me grababan diciendo de montar no sé qué para parafernalia en Cataluña, que lo arreglaba no sé quién con el director de la oficina de anticorrupción de Cataluña, a mí no me graban con comisarios como Villarejo, a mí no dan órdenes para que destruyera material que podía ser incriminatorio", ha replicado Marlaska.

RESPALDO A LA UCO

Previamente, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Marlaska ha reiterado que mantiene su "respaldo decidido, manifiesto y por convicción" hacia la UCO. Además, ha negado que nadie del Gobierno haya acusado directamente a esta unidad de ser la autora de filtraciones sobre informes judicializados.

"No conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno de España que haya hecho referencia a la UCO como autora de ninguna filtración, sino lo único que conozco es el apoyo de todos los integrantes del Gobierno de España a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, evidentemente, a la UCO en el cumplimiento de sus funciones", ha contestado a preguntas de la prensa en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa.

Como ocurrió ayer en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, al ministro le han preguntado por los audios en los que Leire Díez, a quien se sitúa como una persona próxima al PSOE -que fue secretaria general del partido en Vega de Pas y teniente de alcalde en este municipio cántabro-, se reúne con investigados en un procedimiento judicial con la intención presuntamente de obtener información comprometedora contra mandos de la UCO, la unidad que investiga el 'caso Koldo' y también a la mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Marlaska, apoyándose en su pasado como juez, ha reiterado su "respaldo decidido, manifiesto y por convicción a la UCO", mientras que la ministra Portavoz, Pilar Alegría, se ha remitido al comunicado de ayer en el que el PSOE negó que Leire Díez fuera trabajadora del partido o actuara por orden de Ferraz.

El ministro ha evitado comentar las acciones legales anunciadas por Vox, aunque sí ha aprovechado para "hacer un llamamiento" contra la práctica desarrollada por "algunos medios de comunicación que hacen referencia a supuestas informaciones que les ha llegado de las unidades de investigación", en este caso la propia UCO.

"Me parece que eso es tanto como decir o imputar a las unidades de investigación el no cumplimiento de sus deberes, cuales son la neutralidad, la objetividad y, evidentemente, el mantener la discreción absoluta en las investigaciones y en su puesta a disposición del conjunto de informes de a quien deben rendir", en referencia a jueces y fiscales.

Marlaska ha apostillado que son situaciones que no son "inocuas" porque "ponen en tela de juicio" la profesionalidad de la UCO y el resto de unidades policiales, cuando los agentes lo que hacen es llevar a cabo una actuación "tan decidida y en parámetros de neutralidad y objetiva".