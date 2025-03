PP no vería "sorprendente" que el Gobierno creara la Agencia de Salud por decreto dado su "abuso" de esta figura

Avisa que sus CC.AA "no van a ser colaboracionistas" de una política del Gobierno que trata a los menores migrantes "como paquetería exprés"

El PP considera que "no sería sorprendente" que el Gobierno central (PSOE-Sumar) creara por Real Decreto la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) dado que el "uso y abuso" que hace de esta figura es "habitual y natural", cuando debe ser una "medida extraordinaria" para materias "urgentes".

Así lo ha señalado este viernes su portavoz, Borja Sémper, en Santander al ser cuestionado por los medios de comunicación acerca de esta posibilidad después de que el Congreso de los Diputados rechazara este jueves el proyecto de ley de su creación, al contar con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Cuestionado por la decisión de su partido de decir 'no' en el último momento en el Pleno del Congreso --tras no oponerse en comisión--, Sémper ha señalado que el PP es un "partido de Estado", "responsable" y "dispuesto a arrimar el hombro" para sacar adelante medidas y políticas que considera necesarias, pero ha avisado que ello "no pasa" por aceptar "insultos y desprecio" del Gobierno cuando representa a 9 millones de españoles.

"Cuando la política no va por el cauce razonable y el Gobierno no hace las cosas como tiene que hacer y los ministros en sede parlamentaria insultan al principal partido de España, pues obviamente el Partido Popular no va a aceptarlo y el sentido del voto ayer fue ese", ha aclarado Sémper.

A su juicio, la ministra de Sanidad, Mónica García, hizo en su intervención en el Congreso un ejercicio "torticero" y "burdo de lo peor del discurso político" y por ello el PP dijo "no", tanto por el contenido como por las formas.

En este sentido, Sémper ha pedido al Gobierno "menos soberbia" y que sus ministros "se dediquen a su materias y dejen de hacer politiqueo" y de actuar como "portavoces de partido".

Ha señalado que los populares, tanto en el Congreso como en el Senado y en todas las instituciones donde tengan representación, van a "evidenciar que esto no es razonable y que existe una alternativa de solvencia de seriedad y de rigor", que es la que ofrece el PP.

"Desde luego, cuando gobernemos lo que sí le puedo asegurar es que el Real Decreto volverá a ser lo que es, una medida extraordinaria para aquellos aquellas materias que son urgentes; y el Congreso de los Diputados volverá a ser un lugar en el que se debata y en el que las diferentes formaciones políticas podamos confrontar nuestros puntos de vista, algo que ahora desgraciadamente no sucede", ha dicho.

MENORES MIGRANTES

También respecto a otro Real Decreto, el que modifica la Ley de Extranjería y establece criterios de reparto de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Sémper ha vuelto a reclamar que el Gobierno que aporte medios materiales a las comunidades de acogida que "no pueden afrontar en solitario las demandas que existen de carácter humanitario".

"El Gobierno de España tiene que dar un paso adelante y colaborar con las comunidades autónomas y, si no lo hace, tendrá desde luego el rechazo del PP y también en las comunidades autónomas donde gobernamos", ha advertido.

Tras ser cuestionado acerca de si las autonomías del PP van a cumplir con el reparto, Sémper ha avisado que "no van a ser partícipes ni colaboracionistas de una política en materia de migración inexistente y que trata a los menores inmigrantes como paquetería express".

"Esta es nuestra posición desde hace meses, es la que seguimos manteniendo hoy y la que vamos a seguir manteniendo", ha zanjado.

Además, ha vuelto a insistir en que lo que pide el PP es que este reparto de inmigrantes "no esté condicionado por el color político de quien gobierna en cada comunidad autónoma".

El también vicesecretario de Cultura popular ha realizado esas declaraciones antes de participar en la clausura del acto 'Más España, más Europa. La promoción de nuestra cultura', organizado por el Partido POpular Europeo.