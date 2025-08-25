El PP, al "nuevo PRC": "Si cambia con los presupuestos, tendrá que explicarlo"

Los 'populares' serán un "frontón" para "repeler" la "mentira" del Gobierno central y del PSOE sobre la quita de la deuda autonómica

El PP ha afirmado que el Gobierno de Cantabria presentará unos "buenos" Presupuestos autonómicos para 2026 que van a "profundizar en las reformas" ya iniciadas y que han conseguido "cambiar" y sacar a la comunidad del "declive" y, ante la incógnita de si los regionalistas los apoyarán como los dos anteriores, ha advertido que si el "nuevo" PRC "cambia de comportamiento", será el que lo tenga que "explicar".

Así lo ha aseverado este lunes el portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria y coordinador del partido en la región, Juan José Alonso, al ser cuestionado sobre si ve posibilidad de que los regionalistas apoyen las cuentas regionales del próximo año --como sí hicieron con las de 2024 y 2025-- tras la elección de Paula Fernández como candidata del PRC para las próximas elecciones autonómicas.

Alonso ha señalado que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular van a seguir en la misma línea que hasta ahora y van a continuar con "el mismo comportamiento de abrir las puertas; de tener predisposición a aquello que sea bueno para Cantabria", y a "escuchar todos los planteamientos".

"Este Gobierno presidido por María José Sáenz de Buruaga vino a hacer cosas por Cantabria y a cambiar Cantabria. No vino a estar, vino a hacer. Y vamos a seguir en esa línea", ha asegurado.

Para los 'populares', es una "evidencia" que hay un "nuevo PRC". "No lo digo yo. Lo hacen las declaraciones de sus nuevos candidatos", ha aseverado.

También para el PP es "evidente" el "cambio que ha experimentado Cantabria". "La economía de Cantabria mejora, la situación de desempleo mejora", ha defendido.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

Alonso ha realizado estas afirmaciones, a preguntas de los medios, durante unas declaraciones convocadas por el portavoz 'popular' para denunciar, de nuevo, "la trampa, la mentira y el engaño" de la condonación de la deuda autonómica que el Gobierno central pretende aprobar próximamente --en el caso de Cantabria por valor de 800 millones-- y que, según ha señalado, es "la mayor traición del Partido Socialista a esta región".

Alonso ha insistido en lo que ya advirtió el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros: "la deuda no desaparece por arte de magia".

"Lo que los cántabros nos ahorramos por nuestra deuda autonómica, esos 800 millones de euros, supone 400 euros per cápita por cada cántabro. Al asumir la deuda como españoles, nos supone más de 530 euros por cántabro. Ese negocio que a los separatistas catalanes les sale redondo, a los cántabros les es tremendamente perjudicial", ha subrayado.

Ante las afirmaciones en las que "están insistiendo constantemente" el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), "y los suyos" al sostener que dicha condonación de la deuda autonómica será beneficiosa para Cantabria, el PP será "un frontón" para "repeler esa mentira".

"No lo vamos a tolerar", ha advertido Alonso, que ha insistido en que dicha condonación "solo beneficia a los separatistas catalanes y a Pedro Sánchez para permanecer en la Moncloa".

"Es un gesto que hace el presidente del Gobierno y lo necesita para cumplir el acuerdo que ha llegado con los socios separatistas para permanecer un par de meses en el poder, especialmente ahora que se encuentra rodeado de casos de corrupción en su Gobierno, en su propio partido y en su entorno familiar más cercano con su mujer y su hermano en una circunstancia de investigación judicial que avanzan hacia una dirección que a él le preocupa y le interesa permanecer en la Moncloa", ha señalado.

Como ya hizo la semana pasada, Alonso ha señalado que esa condonación de la deuda a las comunidades "surge" de un acuerdo bilateral entre Esquerra Republicana, entre los separatistas catalanes, y Pedro Sánchez "para conseguir su investidura".

Ha indicado que, una vez "descubierto" este acuerdo por el resto de los españoles, el Gobierno se vio "obligado" a "inventarse y a maquillar una condonación de deuda a todas las comunidades autónomas".

Y ante esta "traición" del Gobierno y del PSOE, el PP ha censurado que está un PRC "débil y dócil" y en el que los socialistas han encontrado al "mejor cómplice".

Frente a ello, Alonso ha asegurado que el Gobierno y el PP en el Parlamento van a ser una "fuerza" para "luchar por todos los medios políticos y judiciales a su alcance para impedir que este abuso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado y respaldado por las últimas declaraciones del Partido Regionalista, no sea una realidad y nos convirtamos en una comunidad autónoma de segundas".