El PP pide a la alcaldesa de Castro que deje de "torpedear" el nuevo centro de salud

El consejero de Salud y secretario autonómico del PP de Cantabria en esta materia, César Pascual, participa en un desayuno informativo con la Junta Local de partido en Castro Urdiales - PP

CASTRO URDIALES, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido a la alcaldesa de Castro Urdiales, la socialista Susana Herrán, que deje de "torpedear" el nuevo centro de salud previsto junto al polideportivo Pachi Torre y ha culpado al Ayuntamiento del retraso en su construcción por no haber formalizado aún la cesión de la parcela en la que se levantará.

"La actuación no podrá avanzar hasta que el Ayuntamiento entregue formalmente la parcela", ha advertido este miércoles el consejero de Salud y secretario autonómico del PP en esta área, César Pascual, en el marco de un desayuno de trabajo que ha mantenido con la Junta Local del partido en Castro Urdiales.

Sobre el nuevo centro de salud, Pascual ha explicado que, sin la transferencia efectiva del suelo por parte del Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria, legalmente, no puede redactar el proyecto, ni licitar las obras, ni invertir dinero público en su construcción, ha informado el PP en un comunicado.

"El Consistorio pide explicaciones sobre unas obras que no pueden iniciarse mientras no se complete ese trámite", ha incidido el consejero.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pascual ha asegurado que no es cierto que la parcela se cediera por parte del Ayuntamiento en 2020 ya que --ha indicado-- en aquel momento el terreno, que se ubica junto al polideportivo Pachi Torre, no disponía de las condiciones urbanística necesarias para uso sanitario.

"Ni había Plan Especial aprobado, la parcela no estaba correctamente calificada y, por tanto, no era edificable para ese fin", ha aseverado.

Por ello, Pascual ha denunciado que "el Ayuntamiento socialista intenta responsabilizar al Gobierno regional del PP de un retraso provocado por su propia inacción".

En este sentido, se ha preguntado por los motivos por los que no se ha completado todavía la cesión "si todo estaba hecho" y también por qué desde el Consistorio castreño no se han atendido los requerimientos realizados por el Ejecutivo autonómico para formalizarla.

"Tendrán que explicarlo los responsables municipales, que son los mismos hoy que entonces", ha indicado Pascual.

El consejero ha asegurado que el Gobierno de Cantabria "mantiene su voluntad de construir el nuevo centro de salud" y que el proyecto sigue siendo "una prioridad". "La verdadera cuestión ya no es qué debe hacer el Gobierno, sino qué motivos justifican que, tras años de tramitación, el Ayuntamiento continúe sin realizar la cesión que depende exclusivamente de él", ha señalado.

EL HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN, "MÁS CERCA QUE NUNCA"

Por otra parte, Pascual se ha referido al futuro Hospital de Alta Resolución, que, según ha dicho, "está más cerca que nunca de convertirse en realidad" tras desbloquearse los problemas urbanísticos que habían frenado el proyecto mediante la tramitación de un Plan Singular de Interés Regional (PSIR).

El consejero ha anunciado que, para este hospital, ya se cuenta con un plan funcional redactado que define los servicios y el modelo asistencial.

Pascual ha explicado que el principal obstáculo para este proyecto era la falta de disponibilidad de una parcela adecuada, una cuestión "resuelta" gracias el PSIR.

Así, ha indicado que, una vez obtenidos definitivamente los terrenos, se licitará el proyecto y, posteriormente, las obras.

Además, Pascual ha asegurado que la gestión de este dispositivo hospitalario será "íntegramente pública", a través del Servicio Cántabro de Salud, rechazando así cualquier acusación de futura privatización.

"Estará integrado funcionalmente con el Hospital de Laredo, complementándolo y evitando desplazamientos innecesarios de los pacientes", ha detallado junto a algunos aspectos técnicos de la futura instalación. "Ahora, pasamos de la planificación a la ejecución", ha añadido.

En este encuentro con la Junta Local del partido para analizar la situación sanitaria del municipio y de las infraestructuras en este ámbito, Pascual ha estado acompañado por el presidente y portavoz del partido en Castro Urdiales, Cristian Antuñano.

Éste ha defendido que el Gobierno de Cantabria está respondiendo a las principales demandas de los castreños en materia sanitaria con medidas como la instalación de una base fija del 061; el refuerzo de las conexiones con los hospitales de Laredo y Valdecilla; el impulso al nuevo centro de salud junto al polideportivo Pachi Torre, y el compromiso de construir un Hospital de Alta Resolución.

Así, Antuñano ha exigido a Herrán que "deje de poner obstáculos a la construcción del nuevo centro de salud y anteponga, de una vez, los intereses de los castreños a los de su partido, PSOE".

A su juicio, la "irresponsable actitud" de la regidora socialista responde a que "no puede permitir que sea un Gobierno del PP el que haga realidad una infraestructura que ella y el PSOE prometieron hace años y nunca fueron capaces de impulsar".

En este sentido, ha apuntado que, en 2021, Herrán y el entonces vicepresidente de Cantabria y también en ese momento líder del PSOE regional, Pablo Zuloaga, anunciaron que las obras comenzarían en 2022 y el PSOE salió del Gobierno autonómico en 2023 "sin haber movido un solo papel, mientras la alcaldesa permanecía callada".

Así, ha afeado que, ahora que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga ha incluido esta inversión en los presupuestos, "Herrán se ha convertido en un auténtico tapón para el proyecto".

"Los vecinos deben saber que si el nuevo centro de salud aún no está en obras es por la irresponsable actitud de la alcaldesa que, una vez más, vuelve a anteponer el interés del PSOE al interés general de Castro Urdiales", ha censurado.

Y en cuanto al Hospital de Alta Resolución, ha opinado que es "un acierto" que esta infraestructura se vaya a construir mediante la tramitación de un PSIR y no mediante la intervención de un Ayuntamiento "incapaz de materializar proyectos estratégicos para la ciudad".

"Tenemos la tranquilidad de que este proyecto Susana Herrán no lo va a poder parar porque no depende de ella y, además, le queda menos de un año al frente al Ayuntamiento", ha dicho.

Por último, el PP de Castro Urdiales, a través de su Ejecutiva Local, ha agradecido la visita del consejero de Salud para dar a conocer la situación de los proyectos en materia sanitaria en la ciudad y "desmentir los bulos que de forma interesada el PSOE ha puesto en circulación durante las últimas semanas".