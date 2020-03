El PP pide al Gobierno que diga cuándo y cómo llegará a Cantabria el material sanitario

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha pedido hoy al Gobierno de Cantabria que aclare cómo y cuándo van a llegar a Cantabria los test de detección rápida del COVID-19 y los equipos de protección individual, una ayuda que "no puede esperar y que es fundamental" para frenar la pandemia y proteger del contagio a los profesionales que trabajan en primera línea.

Así lo ha dicho hoy en un comunicado la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha subrayado que "la prioridad y lo más urgente" en este momento para hacer frente al coronavirus sigue siendo conseguir medios de protección para los profesionales sanitarios y el personal de los centros de atención a los mayores y personas en situación de dependencia, además de kit para hacer test masivos de detección rápida a la población.

"Los que nos curan y nos cuidan son precisamente los que tienen mayor riesgo de contagio, por lo que deben contar con el material suficiente para hacer su trabajo", ha afirmado la dirigente popular, quien ha hecho hincapié en que "cada minuto cuenta en vidas humanas".

La presidenta ha pedido al Gobierno regional qué aclare "cómo y cuándo se va a entregar ese material que toda Cantabria lleva esperando doce días y que nunca llega".

"El Gobierno de Cantabria no puede ir siempre a la rueda del Ejecutivo central; tiene que ir por delante porque no puede fiar a Pedro Sánchez la respuesta sanitaria que la región necesita", ha dicho la popular, para quien la Administración regional debe suplir la "improvisación y falta de control" del presidente, y recurrir si hace falta a los mercados internacionales, "porque el material se necesita ahora y no dentro de ocho semanas".

En este sentido, Buruaga ha lamentado que mientras otras comunidades ya tienen asegurado el suministro y están esperando la entrega, "Cantabria no ha empezado a comprar".

Buruaga ha advertido de que la falta de medios "está disparando" los contagios entre los profesionales sanitarios, "con 69 casos confirmados y subiendo". Lo mismo ocurre entre el personal de los centros residenciales de mayores y de atención a las personas dependientes y con discapacidad, donde, además, se están incrementando las bajas por miedo al contagio ante la carencia de medios para protegerse, ha indicado.

LAS RESIDENCIAS, EN SITUACIÓN EXTREMA

Por otra parte, la presidenta del PP ha asegurado que la realidad de las residencias no tiene nada que ver con la que describe el Gobierno. "La realidad es que llevan todo este tiempo totalmente solas, desprotegidos e indefensas, en una situación extrema y el Gobierno no responde", ha sostenido.

En su opinión, la solución no es pedir a las familias que se lleven a los usuarios sanos a casa, sino que pasa por una mayor coordinación e interlocución con el sector y por proporcionar medios de protección para los trabajadores y test de detección rápida para los usuarios y el personal de estos centros.

En este sentido ha propuesto la creación de un equipo médico específico dedicado exclusivamente a atender a las residencias, como demanda el sector.

Además, ha reclamado también que se medicalice al menos una residencia para trasladar a las personas mayores que hayan dado positivo, porque es la manera de concentrar el riesgo y de asegurar el control sanitario de los mayores enfermos.

Buruaga ha hecho hincapié en que los usuarios de las residencias de atención a las personas dependientes y con discapacidad "están siendo bien atendidos por el esfuerzo de sus directivos y de los trabajadores".