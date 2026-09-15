El PP pide al Parlamento que exija al Estado ayudas extraordinarias por la sequía que "golpea al campo cántabro"

Archivo - Un grupo de vacas pastando en una finca de ganadería extensiva - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional y portavoz de Ganadería del Partido Popular de Cantabria Belén Ceballos ha exigido al Gobierno de España que dé una respuesta "urgente y a la altura del problema" de los ganaderos y agricultores de la comunidad afectados por la sequía y apruebe una línea estatal extraordinaria de ayudas directas que complemente las medidas ya adoptadas por el Ejecutivo autonómico, que sea ampliable en función de los daños definitivamente acreditados.

"Los ganaderos cántabros necesitan soluciones, no excusas. El Gobierno de Cantabria ya ha actuado y ahora exigimos que el Gobierno de España haga lo mismo y asuma la responsabilidad que le corresponde", ha afirmado la parlamentaria, después de que su grupo haya registrado en la Cámara una proposición no de ley que reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez el reconocimiento del carácter extraordinario de la sequía agraria y su impacto específico sobre los pastos, los forrajes y la ganadería de Cantabria.

La propuesta del PP también pide medidas fiscales específicas y reforzar la cobertura del seguro agrario frente a la pérdida de pastos y producción forrajera. Asimismo, exige a la administración central que solicite a la Comisión Europea la movilización de recursos de la reserva de crisis de la PAC (Política Agraria Común) para atender los daños extraordinarios provocados por la sequía y que se apliquen las flexibilidades correspondientes, especialmente para la ganadería extensiva cuando la falta de pasto impida cumplir determinados requisitos.

Según ha señalado Ceballos en un comunicado, la sequía provoca un incremento de los costes de alimentación del ganado y pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones familiares y la ganadería extensiva. Por eso, la iniciativa plantea que las ayudas se tramiten mediante un procedimiento simplificado y urgente, para que los primeros pagos se materialicen dentro de los tres meses siguientes a su aprobación.

La portavoz de Ganadería del PP ha destacado que el Gobierno de Cantabria ya ha movilizado 3 millones de euros para 2.309 beneficiarios para atender las necesidades más inmediatas del sector. "Mientras otros miran los indicadores y esperan a ver qué pasa, el Gobierno de Cantabria ha puesto recursos encima de la mesa para ayudar a nuestros ganaderos que demuestran que cuando existe voluntad política se puede actuar", ha comparado, a la par que ha opinado que "no es razonable que Cantabria tenga que afrontar sola las consecuencias de una situación extraordinaria".

Por ello, el PP reclama que la respuesta del Ministerio sea "adicional" a la de la comunidad autónoma y que las ayudas estatales sean compatibles y acumulables con las autonómicas, y que el Gobierno de Sánchez esté así "a la altura de la respuesta que ya ha dado el Gobierno de Cantabria".

"El Gobierno de Cantabria está haciendo su trabajo. Lo que pedimos al Gobierno de España es que haga el suyo", ha insistido, porque, como ha avisado, "cada mes que pasa sin ayudas es un mes en el que aumentan los costes y se estrechan los márgenes de unas explotaciones que ya están haciendo un esfuerzo enorme. El dinero tiene que llegar cuando se necesita, no cuando el problema ya haya pasado".